Choreo-Team trifft sich in Frankfurt

Die EURO 2020 war das große Thema beim Jahrestreffen des Choreo-Teams am vergangenen Freitag in Frankfurt. "Natürlich wollen wir die Mannschaft gerade bei den Heimspielen in München zusätzlich visuell unterstützen", sagt Karsten Daebel, der den Zusammenschluss aus Mitgliedern im Fan Club Nationalmannschaft organisiert. Ob und in welcher Form der optische Support von den Rängen realisierbar ist, wurde bei den Fans angeregt diskutiert.

Für das Treffen öffnete die DFB-Zentrale in der Otto-Fleck-Schneise ihre Pforten und hieß die 45 Helferinnen und Helfer herzlich willkommen. Neben einer Führung durch die Räumlichkeiten durften auch Fotos mit dem WM-Pokal geschossen werden. Im Anschluss pilgerte die Gruppe weiter in die benachbarte Commerzbank-Arena und verbrachte im Innenraum einen heiteren Abend.

Bis Mitternacht wurde gelacht, gefachsimpelt, aber auch über mögliche Choreographien für das EM-Jahr nachgedacht. "Für Fans und Mannschaft steht ein wichtiges Jahr an", weiß Karsten. "Wir wollen gemeinsam nach London. Wenn wir dazu einen kleinen Beitrag von der Tribüne aus leisten können, wären wir sehr glücklich."

[jh]