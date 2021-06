Chile-Spiel: Restkarten für alle Fans ab sofort kostenlos erhältlich

Tolle Nachricht für die Anhänger*innen der deutschen Frauen-Nationalmannschaft: Für das Länderspiel am Dienstag (ab 15 Uhr, live im ZDF) im Stadion am Bieberer Berg in Offenbach sind ab sofort noch Restkarten über das DFB-Ticketportal kostenlos erhältlich. Aufgrund der anhaltend niedrigen Inzidenzzahlen dürfen bis zu 1000 Zuschauer*innen das Spiel besuchen. In einem ersten Schritt hatte der DFB zunächst kostenlose Tickets unter anderem an Vereine und systemrelevante Personen vergeben.

Aufgrund der pandemischen Lage gelten besondere Zutrittsvoraussetzungen für den Eintritt in Stadion. Fans müssen entweder den Nachweis eines tagesaktuellen Antigen-Schnelltests, einen negativen PCR-Test (nicht älter als 48 Stunden), den Impfausweis mit Beleg der vollständigen Impfung (letztes Datum nicht jünger als 14 Tage) oder einen Genesenen-Nachweis vorweisen.

Detaillierte Infos zur Zutrittsberechtigung gibt es hier. Zuschauer*innen sollten zudem die Hygiene- und Verhaltensregeln sowie die Anreisehinweise beachten.