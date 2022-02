Chiara Loos: "Der DFB-Pokal ist ein Bonus"

Der SC Sand steht in der FLYERALARM Frauen-Bundesliga mit dem Rücken zur Wand. Im DFB-Pokal kann die Mannschaft allerdings den Einzug ins Halbfinale schaffen, dazu ist am Mittwoch (ab 18 Uhr) ein Erfolg beim Titelverteidiger VfL Wolfsburg nötig. Sands Offensivspielerin Chiara Loos ordnet die Chancen in dem scheinbar ungleichen Duell ein.

Chiara Loos über...

... die Bedeutung des DFB-Pokalspiels gegen den VfL Wolfsburg: Der DFB-Pokal ist ein geiler Wettbewerb. Trotz aller negativen Erfahrungen zuletzt freue ich mich riesig darauf. Wer will nicht gerne ein Viertelfinale im DFB-Pokal spielen? Bei der Begegnung spielt die Ausgangslage im Vorfeld keine Rolle. Es ist egal, dass wir Letzter sind und Wolfsburg um die Meisterschaft spielt. Es ist alles möglich. Wir wollen weiterkommen.

... die guten Erfahrungen des SC Sand im DFB-Pokal: Der Verein stand 2016 und 2017 im Endspiel. Zweimal gab es Niederlagen gegen den VfL Wolfsburg. Wir haben die Chance, es jetzt besser zu machen. Aber wir sind natürlich klarer Außenseiter. Wenn es nicht klappt, geht die Welt auch nicht unter. Der DFB-Pokal ist ein Bonus. Unser Fokus liegt natürlich auf der Situation in der Bundesliga. Hier sind wir in der Pflicht, alles zu tun, um den Klassenverbleib doch noch zu schaffen.

... die scheinbar aussichtslose Situation in der FLYERALARM Frauen-Bundesliga: Um den Klassenverbleib zu schaffen, ist wieder ein Wunder nötig. Damit kennen wir uns inzwischen ja aus. Wir können das Wunder erneut schaffen. Wir glauben weiterhin an uns. Wir hatten eine super Wintervorbereitung mit Testspielergebnissen, die uns wirklich Hoffnung machen. Wir haben Frankfurt geschlagen und gegen Hoffenheim knapp verloren. Jetzt kommen die Spiele, in denen wir tatsächlich punkten müssen. Da gibt es keine Ausreden mehr. Das Selbstvertrauen ist zurück. Wir sind noch nicht weg, mit uns ist zu rechnen.

... die Ausgangslage im Tabellenkeller: Wir müssen Jena und Bremen einholen. Das sind die Aufgaben, die wir lösen müssen. Wir müssen unsere direkten Konkurrenten schlagen und darüber hinaus auch noch weitere Punkte gegen andere Teams holen. Wir wissen, was auf dem Spiel steht. Für uns und für den gesamten Verein.

... den Corona-Ausbruch kürzlich beim SC Sand: 90 Prozent der Mannschaft und des Betreuerstabs hat es erwischt. Sogar unseren Busfahrer. Es war einfach unglaublich. Zum Glück waren die Verläufe allesamt harmlos. Ich bin wie durch ein Wunder verschont geblieben. Das war auf jeden Fall eine krasse Erfahrung, auf die wir aber natürlich gut hätten verzichten können. Ich wohne in Sand in einer WG mit drei Mitspielerinnen und musste von heute auf morgen dort raus und bei meinen Eltern unterkommen, weil alle drei positiv getestet worden sind. Wir schauen trotzdem nach vorne. Es kann nur besser werden!

[sw]