Cherny trifft doppelt zum Sieg gegen Oranje

Die U 17-Junioren haben sich beim Algarve Cup mit einer starken Leistung zurückgemeldet. Im zweiten Turnierspiel gelang der Mannschaft von Michael Prus nach der Auftaktniederlage gegen Spanien ein 3:1 (3:0).

Von Beginn an zeigte sich DFB Auswahl formverbessert, war deutlich stabiler als beim 0:7 gegen Spanien. Nach 13 Minuten fiel die Führung für das deutsche Team. Montrell Culbreath wurde im gegnerischen Strafraum gefoult, Nick Cherny (Borussia Dortmund) trat zum Elfmeter an. Zwar verschoss er den Strafstoß, traf aber per Nachschuss zum 1:0 für die deutsche Mannschaft.

Cherny trifft per Traumtor

Fortan wurde die DFB-Auswahl immer stärker, die Belohnung kam in Form des 2:0 (26.) durch Franz Bleicher (FC Augsburg), der eine Flanke Chernys verwertete. Den Höhepunkt hob sich das Team für den Schluss der ersten Halbzeit auf: Einen Freistoß von der linken Seite setzte Cherny punktgenau ins rechte obere Eck - 3:0 (45.), zeitgleich der Pausenstand.

Im zweiten Abschnitt drängten die Niederländer auf ein Tor, in der 67. Minute war es soweit, Luc Nieuwenhuijs traf zum Anschlusstreffer. Doch auch nach dem 3:1 aus deutscher Sicht, blieb die Mannschaft stabil und fuhr einen verdienten Sieg ein.

Prus: "Gute Reaktion gezeigt"

"Die Jungs haben eine gute Reaktion gezeigt. Speziell in der ersten Halbzeit haben wir über gute Zweikampfführung in die Partie gefunden und uns so gute Aktionen herausspielen können", analysierte Trainer Michael Prus.

"So war auch die Halbzeitführung in dieser Höhe verdient, im zweiten Abschnitt waren wir nicht mehr ganz so klar in den Situationen, die Niederländer haben sich mit einem Tor belohnt, danach haben wir wieder besser dagegen gehalten", schloss der Coach seine Analyse ab.

Am Mittwoch (14. Februar) bestreiten die Mannschaft ihr letztes Spiel beim Algarve Cup. Ab 12 Uhr trifft die Auswahl auf Portugal.

[dfb]