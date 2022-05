Chatzialexiou: "Immer eine 50:50-Chance"

Vor den Augen von Joti Chatzialexiou, Sportlicher Leiter der Nationalmannschaften, spielen die deutschen U 17-Juniorinnen heute (ab 20 Uhr, live auf UEFA.tv) im Finale gegen Spanien um den EM-Titel. Chatzialexiou begleitet die Mannschaft bereits seit vergangenem Mittwoch und verfolgte beide Halbfinals im Stadion. Im DFB.de-Interview spricht er über seine Eindrücke, wertvolle Turniererfahrungen und das bevorstehende Finale.

DFB.de: Herr Chatzialexiou, Sie sind bereits seit einigen Tagen in Sarajevo vor Ort. Welche Eindrücke konnten Sie von der Mannschaft gewinnen?

Joti Chatzialexiou: Es ist eine tolle Gruppe mit starken Persönlichkeiten. Sie sind eine eingeschworene Einheit mit einem guten Spirit. Das zeigen sie auf und neben dem Platz. Alle blicken mit sehr viel Vorfreude auf das Finale. Schon jetzt haben sie Großartiges geleistet. Sie haben sich für die WM qualifiziert, wo sie erneut wichtige Erfahrungswerte für ihre Entwicklung sammeln werden.

DFB.de: Unter den letzten vier Teams standen Frankreich, Niederlande, Spanien und Deutschland. Wie schätzen Sie diese vier Teams ein?

Chatzialexiou: Durch die Corona-Pandemie haben viele Nationen, wie auch wir, kaum bis wenig in den vergangenen zwei Jahren gespielt. Gegen Frankreich haben wir verdient gewonnen. Beim Halbfinale zwischen Spanien und den Niederlanden war zu sehen, dass in vielen Spielerinnen der spanischen Auswahl viel fußballerische Qualität steckt. Zwar hat es die Niederlande nach dem 0:1-Rückstand gut gemacht, hinten raus haben jedoch die Kräfte etwas nachgelassen. Für das Finale gegen Spanien hoffe ich, dass wir gut dagegenhalten und unter anderem mit unseren Tugenden versuchen, die Spanierinnen zu besiegen und den Titel zu gewinnen.

DFB.de: Wie wichtig sind solche Turniererfahrungen überhaupt für die Entwicklung junger Spielerinnen?

Chatzialexiou: Es gibt einfach keinen Ersatz für internationale Spiele. Es ist ein anderes Niveau, auf dem sich die Spielerinnen messen können. Das ist nicht vergleichbar mit Spielen im nationalen Wettbewerb oder im Training. Das Tempo ist schneller, die Qualität von Einzelspielerinnen ist besser. Daher ist es wichtig, diese ersten internationalen Erfahrungen zu sammeln und alles aus so einem Turnier mitzunehmen. Durch die Qualifikation für die diesjährige WM in Indien werden sie außerdem die Möglichkeit haben, interkontinental Spiele zu bestreiten. Auch da werden sie auf andere Systeme, Spielweisen und Kulturen treffen und diese kennenlernen. Diese besonderen Erfahrungen und Wettbewerbe kann nur die Nationalmannschaft bieten.

DFB.de: Was für ein Finale erwarten Sie heute?

Chatzialexiou: Die Spanierinnen haben zwei, drei sehr gute Fußballerinnen, zum Beispiel Vicky Lopez. Auch wir haben tolle Fußballerinnen in unseren Reihen. Bei einem Finalspiel besteht immer eine 50:50-Chance. Mit der mannschaftlichen Geschlossenheit und auch dem besonderen Siegeswillen, den unsere U 17-Juniorinnen bereits im Halbfinale gegen Frankreich gezeigt haben, haben wir Chancen, das Finale zu gewinnen. Unsere Spielerinnen haben bisher ein gutes Turnier gespielt. Beide Mannschaften haben noch kein Gegentor kassiert. Ich würde mir wünschen, dass wir in Führung gehen, auch um die Reaktion der Spanierinnen zu sehen. Vor allem ist es wichtig, dass wir uns auf unsere Qualitäten und Stärken fokussieren. Ich freue mich auf ein hoffentlich tolles und interessantes Spiel, bei dem wir am Ende vielleicht als die Glücklicheren vom Platz gehen und das Finale gewinnen.

[sal]