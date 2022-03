Cerci fällt mit Kreuzbandverletzung aus

Für Nationalspielerin Selina Cerci vom 1. FFC Turbine Potsdam ist die Saison in der FLYERALARM Frauen-Bundesliga beendet. Die 21-Jährige, die beim Arnold Clark Cup in England mit zwei Länderspielen ihren Einstand bei den DFB-Frauen gegeben hatte, zog sich am vergangenen Sonntag in der zweiten Halbzeit des Spiels bei der SGS Essen (5:0) eine Verletzung des vorderen Kreuzbandes zu.

"Zunächst hoffe ich, dass die OP sowie die Reha einen guten Verlauf nehmen werden. Danach hoffe ich darauf, schnellstmöglich fit zu werden, um wieder auf dem Platz stehen zu können", sagt Cerci, die derzeit mit 13 Treffern die Torschützinnenliste der Frauen-Bundesliga anführt.

"Wir sind natürlich traurig, dass Selina sich so schwer verletzt hat und wünschen ihr viel Kraft und eine schnelle Genesung", sagt Turbine-Trainer Sofian Chahed. "Durch die ebenfalls seit kurzem verletzte Onyinyechi Zogg wird der Kader nun kleiner. Auch wenn es schwierig wird, müssen wir jetzt mannschaftlich die Ausfälle kompensieren. Wenn wir zusammenarbeiten, ist der Kader stark genug, um das zu schaffen."

[sid/bt]