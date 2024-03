Cenny Neumann: "Ich will dem Team mit allem helfen, was ich habe"

Cenny Neumann: "Wir können mit Rückschlägen sehr gut umgehen"

Die deutschen U 17-Junioren sind mit einem Remis in die 2. Runde der EM-Qualifikation gestartet. Das Team von Trainer Michael Prus trennte sich im portugiesischen Viana do Castelo in einem umkämpften Spiel mit vier Strafstößen 3:3 (2:2) von Kroatien. Doppeltorschütze Cenny Neumann (RB Leipzig) lässt das erste Spiel der entscheidenden Qualifikationsrunde Revue passieren.

DFB.de: Zum Auftakt gab es ein Unentschieden gegen Kroatien. Herzlichen Glückwünsch zu deinen beiden Toren, Cenny. Wie fällt dein Fazit zum ersten Spiel in der EM-Qualifikationsrunde aus?

Cenny Neumann: Wir sind leider nicht gut in das Spiel gestartet und bekommen einen unglücklichen Elfmeter gegen uns. Aber wie wir danach zurückgekommen sind, war wirklich gut. Zunächst sind wir sogar in Führung gegangen, konnten sie aber nicht halten. Trotzdem haben wir es geschafft, nach zwei Rückschlägen ein weiteres Tor zu erzielen und uns noch ein Unentschieden zu erkämpfen. Kurz vor Schluss hatten wir per Elfmeter noch eine Riesenchance. Am Ende war es eine solide Leistung – nur leider ohne Sieg.

DFB.de: Du sprichst es an, ihr seid zweimal zurückgekommen. Macht das die Mannschaft aus?

Neumann: Wir können mit Rückschlägen sehr gut umgehen. Das hat sich auch schon in der Vergangenheit immer wieder gezeigt und gegen Kroatien erneut. Als Team halten wir auch in schwierigen Situationen zusammen und versuchen, das Beste aus uns allen herauszuholen.<

DFB.de: Wieso hat es trotzdem nicht zu einem Sieg gereicht?

Neumann: Es war vieles vorhanden: das Engagement und der Wille zum Sieg. Am Ende war es ein bisschen Glück, was uns gefehlt hat. Schlussendlich muss man auch sagen, dass wir nicht so viele Gegentore hätten kassieren dürfen. Wir müssen alle besser verteidigen.

DFB.de: Am Samstag steht das Spiel gegen Irland an. Wie bereitet ihr euch als Team darauf vor?

Neumann: Wir werden den Gegner genau analysieren, um die richtige Strategie zu finden. Vor dem Spiel am Samstag haben wir noch eine Einheit. Ansonsten steht Regeneration auf dem Plan, um im Spiel gegen Irland wieder 100 Prozent geben zu können.

DFB.de: Was sind deine Ziele mit der U 17 für die restlichen EM-Qualifikationsspiele?

Neumann: Das Ziel ist natürlich, die EM-Endrunde auf Zypern zu erreichen. Dafür will ich dem Team mit allem, was ich habe, helfen – ob auf der Bank von draußen oder mit einer guten Leistung und Toren auf dem Platz.

[cma]