Celtic Worms nimmt den ePokal entgegen

Sie haben sich den Premierentitel gesichert. Kai "Hensoo" Hense, Philipp "Eisvogel" Schermer und Yüksel "Bomber_Yüksel" Diker gewannen für Celtic Worms startend den DFB-ePokal powered by ERGO. Nun hat das Trio den von der Community designten Pokal in Empfang genommen.

In der Zentrale des Titelpartners ERGO in Düsseldorf überreichte Dr. Holger Blask, Geschäftsführer Marketing und Vertrieb der DFB GmbH, den goldenen Cup an das Wormser Trio. "Wir sind glücklich und stolz, dass wir uns den ersten ePokal sichern konnten. Gerade das Finale hat einige Nerven gekostet – umso schöner, dass wir uns behauptet und den Pott nach Worms geholt haben", sagt Schermer. Team- und eNationalmannschaftskollege Hense ergänzt: "Die Pokalübergabe in der ERGO-Zentrale war der großartige Abschluss einer unglaublichen Pokalreise. Danke an alle!"

Hense, Schermer und Yüksel hatten sich in einem engen Finale am 9. Juni gegen den 1. FC Köln durchgesetzt. Für ihren Triumph bei der Premierenausgabe erhielten sie neben dem Pokal auch ein Preisgeld in Höhe von 25.000 Euro. "Hensoo" und "Eisvogel" spielen zudem mit der eNationalmannschaft beim FIFAe Nations Cup.

[jf]