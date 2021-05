Celtic Worms ist erster DFB-ePokal-Sieger

Die Premierenauflage des DFB-ePokal powered by ERGO hat einen Sieger gefunden: Der Celtic Worms FC setzte sich im Cross-Konsolen-Finale mit 5:2 gegen den 1. FC Köln durch und schreibt Geschichte. Der erste Sieger des DFB-ePokals ist ein Amateurteam! Die Teammitglieder sind Yüksel "Bomber_Yuksel" Diker, Kai "Hensoo" Hense und Philipp "Eisvogel" Schermers.

Das Cross-Konsolen-Finale gegen den 1. FC Köln war hart umkämpft. "Bomber_Yuksel" sicherte bereits im ersten Spiel durch ein 3:0 gegen "Flexxooo" drei Punkte für den Celtic Worms FC. In Spiel zwei trennten sich "Phenomeno" und "Eisvogel" 2:2. Das entscheidende dritte Spiel zwischen "TheStrxnger" und "Hensoo" endete ebenfalls 2:2.

"Ich bin absolut überwältigt"

Der Celtic Worms FC-Spieler "Eisvogel" kommentierte den Erfolg: "Ich bin absolut überwältigt, mir fehlen die Worte. Ich bin sehr stolz auf die Leistung des gesamten Teams und freue mich riesig für den Celtic Worms FC und meine Teamkollegen."

Dank der Kooperation mit der eSport-Organisation B360 eSports war der ePokal-Kader des Celtic Worms FC gespickt mit erfahrenen Veteranen der FIFA-Szene. Der ehemalige Schalke-Spieler "Eisvogel" gehört zu den erfolgreichsten Spielern der deutschen FIFA-Geschichte. Besonders in FIFA 18 feierte er große Erfolge, so wurde er unter anderem Vizemeister beim FIFA eClub World Cup 2018. Sein Teamkollege "Hensoo" war ebenfalls Gründungsmitglied der deutschen eNationalmannschaft und machte bereits bei internationalen FIFA-Turnieren auf sich aufmerksam. "Bomber_Yuksel" ist der Newcomer im Team, holt aber auch regelmäßig hervorragende Platzierungen in der Weekend League und war auch schon in der Virtual Bundesliga aktiv.

Mehr Informationen zum Celtic Worms FC gibt es auf den Socials des Vereins und der Esport-Organisation B360 Esports. Hier auf der Plattform und auf den DFB-eFootball Socials werden weitere Informationen und Interviews mit den Siegern folgen.

