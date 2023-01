Carolin Simon verlängert beim FC Bayern

Die deutsche Nationalspielerin Carolin Simon bleibt dem FC Bayern München erhalten. Die 30 Jahre alte Verteidigerin hat einen Vertrag bis Sommer 2024 unterschrieben, wie der Klub am heutigen Dienstag mitteilte. Simon, die 2019 von Olympique Lyon an die Isar gewechselt war, kam bislang zu 94 Pflichtspieleinsätzen und gewann mit dem FCB 2021 die Meisterschaft in der FLYERALARM Frauen-Bundesliga.

"Sie spielt bislang eine fantastische Saison", sagt Cheftrainer Alexander Straus. "Ich mag es, mit Spielerinnen wie Caro zusammenzuarbeiten, die einerseits schon viel Erfahrung haben, aber sich andererseits noch immer weiterentwickeln."

Für Deutschland absolvierte Simon bislang 21 Partien, für die EM 2022 war sie nicht nominiert worden.