Carolin Simon sagt für Länderspiele ab

Carolin Simon vom FC Bayern München muss ihre Teilnahme an den beiden Länderspielen der deutschen Frauen-Nationalmannschaft am 7. April (ab 20 Uhr, im Livestream auf sportstudio.de) in Sittard gegen die Niederlande und am 11. April (ab 18 Uhr, live in der ARD) in Nürnberg gegen Brasilien aufgrund von muskulären Problemen absagen.

Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg verzichtet vorerst auf eine Nachnominierung.

[sal]