Carolin Simon erzielt "Tor des Jahres 2019"

War es nun ein Torschuss mit Auge oder doch ein abgerutschter Flankenschlag? Carolin Simon wird es egal gewesen sein, denn mit ihrem Traumtor im WM-Vorbereitungsspiel gegen Chile am 30. Mai machte sie in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit den 2:0-Endstand gegen die Südamerikanerinnen in Regensburg auf sehenswerte Art und Weise perfekt. Vom Innenpfosten prallte ihre Bogenlampe schließlich ins Tornetz.

Insgesamt 50 deutsche Tore fielen in 14 Länderspielen der DFB-Frauen im Jahr 2019 - Simon erzielte nach Ansicht von fast der Hälfte der Teilnehmer am Voting des Fan Club Nationalmannschaft das schönste. Sieben Treffer standen zur Wahl, auf das Tor der 27 Jahre alten Verteidigerin von Bayern München entfielen 48,2 Prozent. Auf den Plätzen zwei und drei landeten das 6:0 von Sara Doorsoun beim 10:0 gegen Montenegro in der EM-Qualifikation am 31. August in Kassel und der 1:0-Führungstreffer von Alexandra Popp beim 2:1 gegen England im Londoner Wembley-Stadion am 9. November (beide 12,7 Prozent).

DFB.de bedankt sich bei allen Usern fürs Abstimmen!

