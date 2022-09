Campus: Meilenstein für Energieversorgung

Der neue DFB-Campus setzt Maßstäbe bei der Architektur und den Trainings- und Arbeitsmöglichkeiten. Seine inneren Werte überzeugen ebenfalls. Die hochmoderne technische Gebäudeausstattung und die klimaschonenden Energielösungen ermöglichen eine sichere, effiziente und nachhaltige Energieversorgung des gesamten rund 15 Hektar großen Areals. Kurz vor dem Beginn der Heizperiode überzeugten sich am heutigen Mittwoch DFB-Generalsekretärin Heike Ullrich und Dr. Constantin H. Alsheimer, der Vorstandsvorsitzende der Mainova AG, bei einem gemeinsamen Rundgang von der Leistungsfähigkeit der Infrastruktur.

Rund zweieinhalb Jahre dauerten die Arbeiten an den energietechnischen Anlagen. Diese betreibt Mainova seit dem 1. Juli offiziell für den DFB als sogenanntes Contracting. Der größte hessische Energieversorger liefert dazu ein umfassendes Versorgungs- und Infrastruktur-Paket. Diese umfassende Energielösung aus einer Hand besteht aus klimafreundlicher Energie, hocheffizienter Wärme- und Kälteversorgung sowie den Lüftungs- und Wasseraufbereitungsanlagen. Zentrale Elemente sind der Anschluss an das Frankfurter Fernwärmenetz sowie die aus rund 1000 Modulen bestehende Photovoltaikanlage mit einer Leistung von rund 385 Kilowatt-Peak.

Ullrich: "Nachhaltiges Handeln ist eins der wichtigsten Themen unserer Zeit"

DFB-Generalsekretärin Heike Ullrich sagt: "Eine effektive und sichere Energieversorgung ist gerade in der aktuellen Situation essenziell. Nachhaltiges Handeln ist ohnehin eins der wichtigsten Themen unserer Zeit. Beide Themen vereinen wir in unserem neuen DFB-Campus. Seit Baubeginn haben wir dafür mit der Mainova einen starken Partner aus der Region an unserer Seite. Mit der technischen Gebäudeausrüstung und der Photovoltaikanlage haben wir nun zwei wichtige Projekte erfolgreich abgeschlossen. Deshalb freue ich mich, dass wir auch künftig eng mit der Mainova AG verbunden bleiben."

Dr. Constantin H. Alsheimer, der Vorstandsvorsitzende der Mainova AG, sagt: "Gewinner unserer nachhaltigen Versorgungslösung sind der DFB, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie die Sportlerinnen und Sportler. Sie können sich auf ihre Arbeit und den Fußball konzentrieren. Wir kümmern uns für unseren Partner um den Rest. Zudem macht sich der Verband durch die leistungsstarke Solaranlage, deren Strom voraussichtlich zu rund 95 Prozent vor Ort verbraucht wird, nahezu unabhängig und trägt zum Klimaschutz bei."

