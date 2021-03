Calmund und Daum beim Fan Club-Radio gegen Rumänien

Auch beim WM-Qualifikationsspiel in Rumänien darf sich unser Fan Club-Radio auf hochkarätige Gäste freuen. Diesmal geben unser prominentes Fan Club-Mitglied Reiner Calmund und Trainer-Legende Christoph Daum ihre Expertise zum Besten. Beim Auftakt ins Länderspieljahr waren bereits Per Mertesacker und Alfred Gislason zu Gast.

Wie immer streamt unser Fan Club-Radio live über Facebook und auf laut.fm. Los geht's am Sonntag um 20.15 Uhr. Mit am Start ist natürlich auch unser Moderatoren-Trio um Maik Nöcker, Jonas Franck und Patric Seibel. Jeder Zuhörer kann via Facebook mitdiskutieren, Fragen stellen und das Programm mitgestalten. Unsere Moderatoren freuen sich über eure Meinungen und bringen sie gerne in der Sendung unter.

Für das anstehende WM-Qualifikationsspiel gegen Nordmazedonien (31.03.) hat sich bereits unser Cheftrainer der U 18-Nationalmannschaft Christian Wörns für das Fan Club-Radio angekündigt.

[jh]