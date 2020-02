Cacau lost DFB-Pokalviertelfinale aus

Cacau, Integrationsbeauftragter des DFB, lost am Sonntag (ab 18 Uhr) live in der ARD-Sportschau das Viertelfinale im DFB-Pokal aus. Als Ziehungsleiter fungiert DFB-Generalsekretär Friedrich Curtius. DFB.de beantwortet die wichtigsten Fragen zur Auslosung im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund.

Wann beginnt die Auslosung?

Die ARD-Sportschau beginnt am Sonntag um 18 Uhr und wird von Alexander Bommes moderiert.

Wer wird die Loskugeln ziehen?

Cacau wird die vier Partien im Fußballmuseum auslosen. Der Ex-Nationalspieler und Deutsche Meister ist beim DFB als Integrationsbeauftragter tätig. Die Rolle des Ziehungsleiters übernimmt DFB-Generalsekretär Friedrich Curtius.

Wie viele Lostöpfe gibt es?

Einen - alle Teams werden im Viertelfinale aus einem Lostopf gezogen.

Wie verhält es sich mit dem Heimrecht?

Klubs aus der 3. Liga, Regional- und Oberliga genießen im DFB-Pokal ein generelles Heimrecht. Eine Ausnahme dieser Regel tritt ein, sollten zwei Amateurteams gegeneinander gelost werden. Dann genießt das erstgezogene Team Heimrecht.

Wann werden die Spiele des Viertelfinales ausgetragen?

Am 3./4. März 2020. Die genauen Termine und Zeiten stehen noch nicht fest.

Die weiteren Runden:

Halbfinale: 21./22. April 2020

Finale in Berlin: 23. Mai 2020

[dfb]