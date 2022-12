BVB-Torjäger Brunner: 16 Treffer in nur sechs Spielen!

Rund drei Viertel der regulären Saison 2022/2023 ist in den drei Staffeln Nord/Nordost, West und Süd/Südwest der B-Junioren-Bundesliga bereits absolviert. Grund: Wegen der Auswirkungen der Corona-Pandemie wird letztmals eine einfache Runde (ohne Rückspiele) durchgeführt. Dennoch verspricht das Rennen um den Einzug in die Endrunde (ab Anfang April) noch viel Spannung. DFB.de gibt einen Überblick.

Wolfsburg mit längster Siegesserie: Die U 17 des VfL Wolfsburg ist dem Gewinn der Meisterschaft in der Staffel Nord/Nordost schon sehr nah gekommen. Mit 36 Punkten weist das Team von Trainer Dennis da Silva Felix drei Runden vor dem Saisonende schon acht Zähler Vorsprung vor RB Leipzig auf. Das liegt vor allem an der staffelübergreifend längsten Siegesserie. Nach der Auftaktniederlage beim SV Werder Bremen (3:4) gewannen die "Wölfe" bis zur Winterpause zwölf Partien in Serie und setzten sich von der Konkurrenz ab. Der VfL stellt auch die sicherste Hintermannschaft der Liga (elf Gegentreffer), Leipzig dagegen den erfolgreichsten Angriff (40). Das direkte Duell zwischen den beiden Top-Teams steht erst beim Saisonfinale am Samstag, 11. März (ab 13 Uhr), in Wolfsburg an.

Sattelfeste Schalker Abwehr: In der Staffel West, die erneut zwei Teilnehmer für die Endrunde um die Deutsche B-Junioren-Meisterschaft stellen darf, rangiert Titelverteidiger FC Schalke 04 mit 34 Punkten aus zwölf Partien wieder auf Platz eins. Verlassen kann sich Trainer Onur Cinel dabei vor allem auf seine Abwehr, die bislang gerade einmal zwei Gegentore zugelassen hat. Das ist bundesweit mit Abstand der beste Wert. Alle anderen Teams haben mehr als zehn Treffer kassiert. So reichen den "Knappen" auch 37 Tore, um den ebenfalls noch unbesiegten Verfolger Arminia Bielefeld (32 Zähler/51 Treffer) auf Distanz zu halten. Gleich nach der Winterpause stehen sich die beiden Tabellenersten am Samstag, 25. Februar (ab 13 Uhr), in Bielefeld gegenüber. Nur wenn entweder der aktuelle Meister aus Gelsenkirchen oder die Arminia in den abschließenden Partien noch mehrfach straucheln sollten, können sich Borussia Dortmund (26 Punkte), Bayer 04 Leverkusen, der 1. FC Köln und Borussia Mönchengladbach (alle 25) noch Hoffnungen auf die Teilnahme an der Endrunde machen. Im Halbfinale würden übrigens die beiden West-Vertreter aufeinandertreffen und einen Endspielteilnehmer ermitteln.

Hartmann bringt Bayern auf Kurs: Michael Hartmann, der als Trainer schon mit dem FC Hansa Rostock und Hertha BSC jeweils Deutscher A-Junioren-Meister wurde und mit den Berlinern auch den DFB-Pokal gewann, knüpft auch bei seinem neuen Verein an diese Erfolge an. Die U 17 des FC Bayern München, die er seit Saisonbeginn betreut, führte der Ex-Nationalspieler in der Staffel Süd/Südwest mit 35 Punkten aus 13 Begegnungen auf Platz eins. Während der Nachwuchs des deutschen Rekordmeisters noch ungeschlagen ist (elf Siege, zwei Remis) haben alle anderen Teams mindestens schon zwei Niederlagen kassiert. Dennoch könnte es noch sehr eng werden, da die zweitplatzierte TSG Hoffenheim (31 Zähler) am nächsten Spieltag (Sonntag, 26. Februar, ab 11 Uhr) den FC Bayern empfängt. Auch der aktuelle Staffelsieger und deutsche Vizemeister VfB Stuttgart (29) ist noch nicht aus dem Rennen. Im Halbfinale um die Deutsche Meisterschaft hat der Süd/Südwest- Titelträger im Halbfinale zunächst Heimrecht gegen den Nord/Nordost-Meister.

Teams im Westen erreichen höchste Torquote

Mehr als vier Treffer pro Spiel: Besonders oft jubeln durften im bisherigen Saisonverlauf die Zuschauer*innen in der West-Staffel, in der 16 Teams an den Start gehen. In den 96 absolvierten Begegnungen fielen 394 Tore. Das entspricht einem Schnitt von 4,10 Treffern ​ pro Partie. Die beiden anderen Staffeln, die jeweils 17 Mannschaften umfassen und daher schon mehr Spieltage absolviert haben, blieben unter dieser Marke. Die Süd/Südwest- Teams kommen auf 434 Tore in 109 Partien (Schnitt 3,98), in der Staffel Nord/Nordost waren es 403 Treffer in 108 Spielen (3,73).

Koch lässt Arminia jubeln: Der bislang erfolgreichste Torschütze aller drei Bundesligen ist ebenfalls im Westen aktiv. Junioren-Nationalstürmer Henrik Koch traf in zwölf Partien 17-mal und hatte somit entscheidenden Anteil an der Erfolgsserie des Tabellenzweiten Arminia Bielefeld. Noch eindrucksvoller ist allerdings die Bilanz von Borussia Dortmunds U 17- Nationalspieler Paris Brunner, der bei nur sechs Einsätzen 16 Treffer markierte. Schon Anfang Oktober rückte der 16 Jahre alte Stürmer vorzeitig zur U 19 des BVB auf und war dort in ebenfalls sechs Spielen auch schon zweimal erfolgreich. Ähnlich verlief die Saison seiner beiden DFB-Teamkollegen Anas Alaoui (Eintracht Frankfurt/16 Saisontreffer) und Robert Ramsak (FC Bayern München/14), die die Torjägerliste in der Staffel Süd/Südwest anführen und ebenfalls schon für die A-Junioren ihrer Klubs am Ball waren. In der Staffel Nord/Nordost reichen Yannick Eduardo (RB Leipzig) und Jean Paul Ndiaye (Hannover 96) jeweils elf Treffer für die Führung in der Torjägerstatistik.

VfB Stuttgart landet zweistelligen Derbysieg

Torreichste Spiele: Die beiden deutlichsten Ergebnisse gab es in der Staffel Süd/Südwest. So gewann der VfB Stuttgart das Derby gegen die Kickers am 10. Spieltag 12:0. Nur einmal in der Historie der B-Junioren-Bundesliga (seit der Spielzeit 2007/2008) ist ein noch höherer Sieg verzeichnet. Hertha BSC gewann in der Saison 2018/2019 in der Staffel Nord/Nordost beim SC Borgfeld sogar 13:0. Ebenfalls zweistellig (10:1) setzte sich Eintracht Frankfurt gleich zum Auftakt bei der SpVgg Greuther Fürth durch, obwohl zunächst die Franken 1:0 in Führung gegangen waren. Anas Alaoui erzielte dabei seine ersten fünf Saisontore. Die beiden höchsten Siege waren gleichzeitig auch die torreichsten Begegnungen im bisherigen Saisonverlauf. Es folgt das 2:8 der TSG Hoffenheim gegen den VfB Stuttgart.

Warten auf ersten Sieg: Für zwei Teams ging es ohne einen Dreier in die Winterpause. In der Staffel Süd/Südwest belegt der 1. FC Saarbrücken mit zwei Zählern den letzten Tabellenplatz. Aufsteiger SV Deutz 05, Schlusslicht im Westen, wartet sogar noch auf den ersten Punktgewinn, verlor alle zwölf Partien und steht bereits als erster Absteiger fest. In der Staffel Nord/Nordost ist zwar keine Mannschaft mehr sieglos. Mit dem FC Carl Zeiss Jena, dem FC Erzgebirge Aue und dem SV Meppen können aber schon drei Teams den Klassenverbleib nicht mehr schaffen.

