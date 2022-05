BVB-Kapitän Lütke-Frie: "Gibt keinen Grund zu zweifeln, in Berlin gewinnen zu können"

BVB-Talent Lütke-Frie: "Wollen Saison mit Titel krönen"

Titelchance Nummer zwei für die U 19 von Borussia Dortmund: Nach dem verlorenen Finale um den DFB-Pokal der Junioren gegen den VfB Stuttgart (1:3) ist für den BVB am Sonntag (ab 13 Uhr, live bei Sky) im Endspiel bei Hertha BSC der neunte Gewinn der Deutschen A-Junioren-Meisterschaft möglich. Im DFB.de-Interview spricht Kapitän Dennis Lütke-Frie (19) über das Finale.

DFB.de: Was hat aus Ihrer Sicht der U 19 von Borussia Dortmund die Chance auf den Gewinn des Meistertitels ermöglicht, Herr Lütke-Frie?

Lütke-Frie: Wir haben uns schon von Saisonbeginn an richtig gut verstanden. Unser Auftreten und unser Umgang sind familiär. Neben unserem Teamgeist kommt dann noch unsere hohe individuelle Qualität dazu. Jeder weiß, wie er seine Stärken gewinnbringend für die Mannschaft einsetzen kann. Die Erfolge in den Spielen am Wochenende haben wir uns jedes Mal aufs Neue unter der Woche hart erarbeitet.

DFB.de: Schon am zurückliegenden Wochenende standen Sie mit dem BVB im Endspiel eines nationalen Wettbewerbs auf dem Feld. Was hat gefehlt, um den DFB-Pokal der Junioren für sich zu entscheiden?

Lütke-Frie: Wir haben zu spüren bekommen, dass es in solchen Spielen nicht reicht, wenn man es nur über 70, 80 Minuten schafft, die gewohnte Leistung abzurufen. Das wird auf diesem Niveau direkt bestraft. Das haben wir bei der Videoanalyse auch noch einmal klar angesprochen. Nach dem 0:1-Rückstand hatten wir eine Phase, in der wir nicht gut im Spiel waren und die Stuttgarter Kontersituationen nicht im Griff hatten. Prompt haben wir ein weiteres Gegentor kassiert. Da müssen wir in Zukunft aktiv bleiben.

DFB.de: Hilft diese Endspielerfahrung jetzt für das Finale gegen Hertha BSC?

Lütke-Frie: Es werden wieder viele Zuschauer da sein, auch dieses Endspiel wird im TV übertragen. Ich denke schon, dass uns das Pokalfinale schon ein wenig darauf vorbereitet hat. Vor allem haben wir erfahren, wie es ist, ein Endspiel zu verlieren und den Gegner jubeln zu sehen. Umso mehr wollen wir jetzt die Meistertrophäe entgegennehmen. Diesem Gefühl jagen wir nach.

DFB.de: Wird der Heimvorteil für die Berliner ein Faktor sein?

Lütke-Frie: Es wird dem Gegner schon ein klein wenig in die Karten spielen. Hertha BSC kennt schließlich den Platz, die Kabinen und das Drumherum. Für uns gibt es aber keinen Grund, daran zu zweifeln, in Berlin gewinnen zu können. In der Meisterschaft und auch in der UEFA Youth League haben wir auswärts richtig gute Spiele gezeigt.

DFB.de: Im Pokalfinale haben Sie sich nach einer Verletzungspause zurückgemeldet. Wie knapp wurde es mit einem Einsatz?

Lütke-Frie: Ich wurde am 2. Mai wegen eines Leistenbruchs operiert. Die Ärzte meinten, dass ich mindestens 14 Tage Pause benötige, bevor ich wieder ins Training einsteigen kann. Bis zum Halbfinale der Meisterschaft hatte die Zeit deshalb nicht gereicht. Die Heilung nach dem Eingriff verlief jedoch gut, es gab auch keine Schwellung. Im Pokalfinale konnte ich beschwerdefrei spielen.

DFB.de: Sie führen die Mannschaft als Kapitän an. Wie sehen Sie Ihre Rolle?

Lütke-Frie: Als Kapitän gilt es, mit dafür zu sorgen, dass die Stimmung in der Kabine gut ist. Genauso muss man es aber auch klar und deutlich ansprechen, wenn die Konzentration oder die Anspannung nachlässt. Dafür ist es wichtig, Respekt innerhalb der Mannschaft zu haben. Klar, ich bin letztlich derjenige, der die Binde trägt. Andere Spieler übernehmen aber genauso Verantwortung.

DFB.de: Wie würden Sie Ihre Spielweise beschreiben?

Lütke-Frie: Zu meinen Stärken gehört mein gutes Auge für die Mitspieler, mit dem ich unsere Torchancen einleiten kann. In der deutschen U 15-Nationalmannschaft habe ich noch als Innenverteidiger gespielt. Ich denke, dass ich mich dadurch gut in unsere Defensivspieler hineindenken und in besseren Räumen für Pässe anbieten kann. Ab der U 17 unter BVB-Trainer Sebastian Geppert habe ich dann vermehrt im zentralen Mittelfeld gespielt.

DFB.de: Das Meisterschaftsfinale ist in der aktuellen Besetzung die letzte Partie auf nationalem Niveau. Ist da die Lust auf einen Titel umso größer?

Lütke-Frie: Auf jeden Fall. Das Ergebnis des Endspiels im DFB-Pokal der Junioren war für uns enttäuschend. Umso mehr werden wir nun alles für den Gewinn der Deutschen Meisterschaft tun. Wir können eine starke Saison mit dem Titel krönen.

DFB.de: Wie geht es für Sie nach der Saison weiter?

Lütke-Frie: Ich habe einen Vertrag für die U 23 des BVB in der 3. Liga unterschrieben. Nach inzwischen schon elf Jahren bei Borussia Dortmund freue ich mich, dass der Weg für mich hier weitergeht. Die Vorfreude auf die 3. Liga ist groß, auch wenn mir bewusst ist, dass das kein kleiner Sprung sein wird. Im zurückliegenden Sommer durfte ich am Trainingslager der Profis teilnehmen. Was dort für ein Tempo herrscht, war beeindruckend und ist gleichzeitig Ansporn, es dorthin zu schaffen.

DFB.de: Wie ist Ihr Eindruck von Finalgegner Hertha BSC?

Lütke-Frie: Wir treffen auf einen Gegner, der geschlossen als Team agiert, dabei aber auch über gute Einzelspieler verfügt. Kapitän Mesut Kesik und Anton Kade kenne ich beispielsweise aus der deutschen U 19-Nationalmannschaft.

DFB.de: Was wird für Ihre Mannschaft besonders wichtig sein?

Lütke-Frie: Trainer Mike Tullberg hatte uns schon vor dem Pokalfinale gegen den VfB Stuttgart gesagt, dass die Mannschaft, die besser verteidigen wird, den Titel einfährt. Er hatte - in diesem Fall für uns - leider Recht. Das wird auch im Endspiel um die Deutsche Meisterschaft gelten. Das bedeutet für uns: Wir müssen wieder die kompakte Einheit sein, die uns während der Saison ausgezeichnet hat. Ich bin überzeugt: Aus dieser defensiven Stabilität werden wir dann auch garantiert zu unseren Torchancen kommen.

