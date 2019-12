BVB: Lütke-Frie wieder fit, Fink fehlt

Nach auskurierter Verletzung kann U 17-Nationalspieler Dennis Lütke-Frie wieder für die U 17 von Borussia Dortmund auflaufen. Im Topspiel gegen Bayer 04 Leverkusen muss der deutsche Vizemeister dagegen auf Bradley Fink verzichten. In der Staffel Süd/Südwest ist die TSG Hoffenheim bislang das Maß der Dinge, im Norden ist Hannover 96 im Aufwind. Die DFB.de-Splitter aus der B-Junioren-Bundesliga.

Borussia Dortmund: U 17-Nationalspieler und BVB-Kapitän Dennis Lütke-Frie hat seine Muskelverletzung im Hüftbereich überwunden. Schon im Heimspiel gegen den FC Hennef 05 (2:2) gab der 16 Jahre alte Mittelfeldspieler sein Comeback für den Spitzenreiter der West-Staffel. Trotz einer zwischenzeitlichen 2:0-Führung musste sich der BVB am Ende mit einem Remis begnügen. Beide Gegentreffer kassierten die Dortmunder in Unterzahl, nachdem Angreifer Bradley Fink wegen groben Foulspiels die Rote Karte gesehen hatte. Der Schweizer U 17-Nationalspieler wird am Samstag (ab 11 Uhr) im Topspiel beim ärgsten Verfolger Bayer 04 Leverkusen fehlen. Dafür könnte Ken Mata in den Kader zurückkehren. Der Offensivspieler, der in dieser Saison bei acht Einsätzen fünfmal getroffen hat, fehlte gegen Hennef wegen einer Muskelverletzung.

VfL Bochum: Ohne das etatmäßige Trainerteam musste die U 17 des VfL Bochum in der West-Staffel in der Begegnung beim Aufsteiger Wuppertaler SV (1:1) auskommen. Grund: Cheftrainer David Siebers und sein Assistent Julian Koch waren zuvor in der Partie gegen Borussia Mönchengladbach (1:1) vom Schiedsrichter aus dem Innenraum verwiesen worden. Der zweite Co-Trainer Niklas Mieberg wurde deshalb auf der Bank von Nachwuchsleiter Alexander Richter unterstützt. Am Samstag (ab 11 Uhr) empfängt der VfL den Tabellendritten 1. FC Köln.

TSG Hoffenheim: Die U 17 der TSG Hoffenheim führt in der Staffel Süd/Südwest nicht nur die Tabelle an. Nach zehn Spieltagen ist die Mannschaft von Trainer Danny Galm auch als einziges Team noch unbesiegt. 40 Tore und damit im Schnitt exakt vier Treffer pro Spiel sind mit deutlichem Abstand Bestwert in der Liga. Auch die nur sieben Gegentore sind von der Konkurrenz unerreicht. Außerdem führt TSG-Stürmer Nick Breitenbücher mit seinen neun Saisontreffern die Torjägerliste an. Auch nach dem jüngsten 3:0 beim VfB Stuttgart hatte Galm allen Grund, zufrieden zu sein. "Wir waren fast über die gesamte Spielzeit sehr giftig und das dominante Team. Die Jungs haben das hervorragend gemacht", lobte der Trainer. Am Samstag (ab 11 Uhr) empfangen die Kraichgauer die SpVgg Unterhaching. Gleichzeitig stehen sich die beiden Verfolger FC Bayern München und 1. FSV Mainz 05 im direkten Duell gegenüber. Beide Teams liegen einen Punkt hinter der TSG.

1. FC Nürnberg: Das 3:0 im Frankenderby gegen die SpVgg Greuther Fürth war für die U 17 des 1. FC Nürnberg ein wichtiger Schritt in Richtung Klassenverbleib in der Staffel Süd/Südwest. Nach dem zweiten Saisonsieg beträgt der Rückstand auf den ersten Nichtabstiegsplatz - gehalten von den Fürthern - nur noch einen Punkt. "Wir hatten die Länderspielpause genutzt und uns gut auf das Spiel vorbereitet", so Nürnbergs U 17-Trainer Peter Gaydarov. "Wir haben uns im Kollektiv gegen alles gewehrt und so auch das erste Mal zu Null gespielt. Der Sieg war auch in der Höhe verdient. Wir wollen jetzt das Positive jetzt mitnehmen und in Frankfurt nachlegen." Die Partie bei der Eintracht wird am Sonntag (ab 14 Uhr) ausgetragen.

Hannover 96: Die U 17 von Hannover 96 setzte mit dem 3:0 beim Chemnitzer FC ihre Positivserie in der Staffel Nord/Nordost fort. Seit fünf Pflichtspielen sind die Niedersachsen ungeschlagen. "Der Sieg war verdient, aber das Spiel war nicht so klar, wie es das Ergebnis aussagt", erklärte 96-Trainer Mike Barten. Mit dem zweiten Saisonsieg baute Hannover den Vorsprung vor der Gefahrenzone auf sechs Zähler aus. Dennoch richtet der Trainer den Blick in erster Linie weiter nach unten. "Wir dürfen jetzt nicht nachlassen, sondern müssen weiter punkten, um voranzukommen", so Mike Barten. Am Samstag (ab 12 Uhr) ist Schlusslicht Hallescher FC in der Eilenriede zu Gast.

Eintracht Braunschweig: Die Nachwuchsabteilung von Eintracht Braunschweig und die Handwerkskammer Braunschweig-Lüneburg-Stade vertiefen ihre Zusammenarbeit. Die Handwerkskammer ist ab sofort "Offizieller Ausbildungspartner" des Traditionsvereins. Schwerpunkt dieser Partnerschaft ist die Ausbildungsberatung (#eintrachtmeetshandwerk) in Kooperation mit regionalen Handwerksbetrieben und Spielern des Leistungszentrums der Eintracht. "Die jungen Spieler kommen mit dem Ziel zu uns, eines Tages Profi zu werden. Es wird aber nicht jeder von ihnen am Ende schaffen", sagt Wolfram Benz, Geschäftsführer von Eintracht Braunschweig. "Umso wichtiger ist es, dass wir ihnen frühzeitig Alternativen bieten und sie auf diesem Weg begleiten. Mit der Handwerkskammer haben wir einen Partner an unserer Seite, der ebenfalls auf die Ausbildung junger Talente setzt. Die Schnuppertage, die wir mit einigen Nachwuchsspielern in unterschiedlichen Betrieben absolviert haben, waren schon sehr wertvoll. Wir freuen uns darauf, diese Zusammenarbeit zu intensivieren."

