BVB II gegen Osnabrück abgesagt

Das Jahr 2023 hat seinen ersten Spielausfall in der 3. Liga: Die für Samstag (14 Uhr) geplante Begegnung des 19. Spieltags zwischen Borussia Dortmund II und dem VfL Osnabrück ist abgesagt worden.

Da das Stadion Rote Erde in Dortmund der zweiten Mannschaft des BVB aktuell nicht zur Verfügung steht, war die Partie in Wuppertal angesetzt. Nach Schneefällen ist der Rasen im dortigen Stadion am Zoo nun unbespielbar. Zu dieser Bewertung kam die Platzkommission des DFB bei ihrer Besichtigung am heutigen Donnerstagnachmittag. Ein Nachholtermin für die Partie steht noch nicht fest.

[dfb]