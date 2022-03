BVB gegen Viktoria Köln: Topstarter im Duell

In der Staffel West der A-Junioren-Bundesliga stehen sich am Samstag (ab 11 Uhr) die beiden erfolgreichsten Mannschaft des Jahres 2022 gegenüber. Spitzenreiter Borussia Dortmund, der auch im DFB-Pokal der Junioren und in der UEFA Youth League noch dabei ist, empfängt den FC Viktoria Köln. Für beide Teams stehen seit der Winterpause neun Zähler zu Buche. Das Spiel der Woche im DFB.de-Faktencheck.

Der Stand der Dinge: Schon an diesem Wochenende - und damit vier Spieltage vor dem Saisonende - kann sich die U 19 von Borussia Dortmund die Teilnahme an der Endrunde um die Deutsche A-Junioren-Meisterschaft sichern. Voraussetzung dafür ist ein Heimsieg gegen den FC Viktoria Köln. Außerdem dürfen Rot-Weiss Essen (am Sonntag ab 11 Uhr bei Fortuna Düsseldorf) und der SC Preußen Münster (am Samstag ab 13 Uhr bei Alemannia Aachen) nicht die volle Punktzahl einfahren. Grund für die komfortable Ausgangssituation der Dortmunder: Aus den bisherigen elf Ligaspielen ging der BVB gleich zehnmal als Sieger hervor. Lediglich dem MSV Duisburg gelang es, dem souveränen Tabellenführer ein 1:1 abzutrotzen. Seit der Winterpause setzte sich Borussia Dortmund gegen Bayer 04 Leverkusen (3:1), beim Wuppertaler SV (4:0) und gegen Alemannia Aachen (5:0) durch. Auf neun Punkte im Jahr 2022 kommt auch der FC Viktoria Köln. Nach dem 2:1 bei Fortuna Düsseldorf legten die Höhenberger mit einem 3:0 gegen Alemannia Aachen nach. Auf die Niederlage bei Bayer 04 Leverkusen (1:2) antworteten die Kölner am zurückliegenden Wochenende mit einem 4:0 gegen den Wuppertaler SV.

Die Trainer: Bei der U 19 von Borussia Dortmund steht seit Sommer 2020 Mike Tullberg in der Verantwortung. Der 36 Jahre alte Däne hatte zuvor ein Jahr lang die zweite Mannschaft der Dortmunder in der Regionalliga West betreut, kennt die West-Staffel der A-Junioren-Bundesliga aber auch schon aus seiner Zeit bei der U 19 von Rot-Weiß Oberhausen (Februar 2014 bis Juni 2017). Schon als Aktiver war Tullberg für RWO am Ball (2009 bis 2011) und beendete dort auch seine Karriere. Weitere Stationen waren neben seiner Heimat Dänemark auch Italien (Reggina 1914) und Schottland (Heart of Midlothian). Vom dänischen Verein Vendsyssel (Co-Trainer) ging es 2019 zurück nach Deutschland. Marian Wilhelm betreut seit Sommer 2020 die A-Junioren des FC Viktoria Köln. Der 33-Jährige, der bereits seit 2012 als Nachwuchstrainer bei den Kölnern tätig ist, trat bei der Viktoria die Nachfolge von Welt- und Europameister Jürgen Kohler an. Zwei Jahre zuvor hatte Wilhelm die U 17 von Ex-Nationalspielerin Inka Grings übernommen. Seit dem zurückliegenden Sommer ist der A-Lizenz-Inhaber auch Teil des Trainerteams der Drittliga-Mannschaft. Als Übergangskoordinator soll er an der Seite von Cheftrainer Olaf Janßen dabei helfen, die Durchlässigkeit von der U 19 zur ersten Mannschaft weiter zu verbessern.

Der nächste Schritt: Bei Borussia Dortmund und dem FC Viktoria Köln haben schon einige Spieler vor dem Überschreiten der U 19-Altersgrenze ihre ersten Schritte in der nächsthöheren Mannschaft gemacht. Das neueste Dortmunder Beispiel ist Bradley Fink. Der 18 Jahre alte Schweizer kam seit dem Jahreswechsel in fünf von acht möglichen Drittligaspielen für die zweite Mannschaft des BVB zum Einsatz. Dabei erzielte er am zurückliegenden Wochenende gegen den SV Wehen Wiesbaden (2:3) seinen ersten Treffer im Profifußball. Der erst 17 Jahre alte Mittelfeldspieler Abdoulaye Kamara, der zuletzt mit einer Knöchelverletzung ausgefallen war, kann bislang zehn Drittligaspiele vorweisen. Torhüter Silas Ostrzinski gehörte zumindest schon zum Spieltagaufgebot der U 23. Schon als A-Jugendlicher den Sprung zum Stammspieler in der 3. Liga hat Seokju Hong bei Viktoria Köln geschafft. Für die U 19 erzielte er in sechs Partien drei Treffer, bevor er nun seit Ende Oktober fester Bestandteil der Profimannschaft ist. Kürzlich verlängerte der 18 Jahre alte Südkoreaner seinen Vertrag. Benjamin Hemcke (acht Spiele) sowie Joel Vieting und Ilhan Altuntas (beide zwei Einsätze) standen in dieser Saison ebenfalls schon in der dritthöchsten Spielklasse auf dem Feld. Torhüter Jakob Brambach, Ben Hompesch und Florian Engelhardt waren auch schon für mindestens ein Spiel nominiert, warten aber noch auf ihren ersten Einsatz.

Die Bilanz: In der West-Staffel der A-Junioren Bundesliga standen sich die U 19-Teams von Borussia Dortmund und des FC Viktoria Köln bislang zehnmal in Meisterschaftsspielen in der höchsten deutschen U 19-Spielklasse gegenüber. Dabei spricht die Bilanz mit neun Siegen und einem Unentschieden bei einem Torverhältnis von 33:6 klar für den BVB. In der zurückliegenden Spielzeit fanden wegen des corona-bedingten Saisonabbruchs keine Duelle statt. So ging das bislang jüngste Aufeinandertreffen am 23. Februar 2020 als eines der letzten Spiele vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie über die Bühne. Der aktuelle Dortmunder Bundesligaprofi und U 21-Nationalspieler Youssoufa Moukoko (2), ein Eigentor von Felix Strauss (SCR Altach/Österreich), Alaa Bakir (MSV Duisburg) und Niclas Knoop (zuletzt VfB Germania Halberstadt) sorgten für das 5:1 der Borussia. Das Tor der Kölner war auf das Konto von Cihat Topatan (Giresunspor U 21/Türkei) gegangen.

Die Stimmen: "Wir haben Geschichte geschrieben", lobt BVB-Trainer Mike Tullberg im Gespräch mit DFB.de seine Mannschaft nach dem 3:1 im Elfmeterschießen bei Manchester United und dem damit verbundenen erstmaligen Einzug des BVB in das Viertelfinale der UEFA Youth League. "Ich bin stolz darauf, wie die Mannschaft in allen Wettbewerben auftritt. In der Youth League waren wir Außenseiter, mit der Favoritenrolle in der Bundesliga wartet jetzt eine andere Ausgangslage auf uns. Das haben die Jungs bislang aber auch immer gut hinbekommen. Ich bin zuversichtlich, dass uns das auch gegen Viktoria Köln gelingen wird." Viktoria-Coach Marian Wilhelm sagt DFB.de: "Wir haben in dieser Saison eine starke Entwicklung genommen. Man merkt den Jungs an, dass sie von den Erfahrungen bei der ersten Mannschaft profitieren. Wir gehen mit der Zuversicht in das Spiel, auch gegen eine der besten Nachwuchsmannschaften Deutschlands unsere Spielphilosophie auf den Platz zu bringen. Wir wollen mutig und frech auftreten."

Die personelle Situation: Borussia Dortmund kann für das Duell mit Köln voraussichtlich auf den kompletten Kader zurückgreifen. Möglich sind allerdings kurzfristige Abstellungen zur U 23. Die Kölner müssen auf die Langzeitverletzten Phil Zimmermann und Oshomah Ichue verzichten.

