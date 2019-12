BVB: Bradley Fink wieder spielberechtigt

Der aktuelle deutsche B-Junioren-Vizemeister und West-Spitzenreiter Borussia Dortmund kann ab sofort wieder auf seinen Schweizer U 17-Nationalstürmer Bradley Fink zurückgreifen. Revierrivale FC Schalke 04 gab im Testspiel gegen AZ Alkmaar einen 3:0-Vorsprung aus der Hand. Auch die TSG Hoffenheim und RB Leipzig trennten sich 3:3. Die DFB.de-Splitter aus der B-Junioren-Bundesliga.

Borussia Dortmund: Sebastian Geppert, U 17-Trainer bei Borussia Dortmund, kann am 14. Spieltag in der West-Staffel am Samstag (ab 11 Uhr) beim Aufsteiger und Schlusslicht Wuppertaler SV wieder auf Angreifer Bradley Fink zurückgreifen. Der Schweizer U 17-Nationalspieler hat seine Rotsperre abgesessen. Die gesamte Vorrunde überstand der BVB ohne Niederlage (zehn Siege, drei Remis), sicherte sich damit vor dem aktuellen Deutschen Meister 1. FC Köln (ein Punkt Rückstand) die Herbstmeisterschaft. "Das ist nicht selbstverständlich, auf diese Zwischenbilanz können wir stolz sein", so Geppert. Der Abstand zu Rang drei, der im Westen nicht mehr zur Teilnahme an der Endrunde um die Deutsche Meisterschaft ausreicht, beträgt für die Dortmunder schon sechs Zähler.

TSG Hoffenheim: Obwohl die U 17 der TSG Hoffenheim während der Hinserie in der Staffel Süd/Südwest ungeschlagen blieb (zehn Siege, drei Remis), musste die Mannschaft von Trainer Danny Galm mit 33 von 39 möglichen Punkten dem 1. FSV Mainz 05 (elf Dreier, ein Unentschieden, eine Niederlage/34 Zähler) im Rennen um die inoffizielle Herbstmeisterschaft knapp den Vortritt lassen. Um für den Start in die Rückrunde am Samstag (ab 11 Uhr) gegen die Stuttgarter Kickers gewappnet zu sein, trafen die Kraichgauer in einem Testspiel auf RB Leipzig, den Tabellendritten in der Staffel Nord/Nordost. Auf der Sportanlage im fränkischen Schwabach trennten sich die beiden Bundesliga-Topteams 3:3 (1:2). In der Schlussphase hielt Torhüter Tim Böff (bisher zwei Punktspieleinsätze in dieser Saison) das Remis für Hoffenheim fest. Die Leipziger gastieren am Sonntag (ab 11 Uhr) zum Topspiel beim SV Werder Bremen.

VfB Stuttgart: Die U 17 des VfB Stuttgart, die in der Staffel Süd/Südwest auf Platz fünf rangiert, hat das Halbfinale im Verbandspokal von Württemberg erreicht. Das Team von Trainer Murat Isik setzte sich beim Oberligisten SG Sonnenhof Großaspach 2:1 (2:1) durch. Bereits in der Anfangsphase waren Babis Charalampos Drakas (3.) und Mattis Hoppe (9.) für den Favoriten erfolgreich. In der Meisterschaft empfängt der VfB bereits am Freitag (ab 18.30 Uhr) den Karlsruher SC zum Derby. Das Hinspiel hatten die Stuttgarter am 1. Spieltag 6:1 für sich entschieden.

FC Schalke 04: Sinnbildlich für das Auf und Ab während der Hinserie in der West-Staffel war für die fünftplatzierte U 17 des FC Schalke 04 auch das Testspiel gegen den Nachwuchs des niederländischen Spitzenklubs AZ Alkmaar. Nach einer zwischenzeitlichen 3:0-Führung reichte es am Ende lediglich zu einem 3:3 (2:0). Innerhalb von nur acht Minuten (56./62./64.) kassierten die Gelsenkirchener Mitte der zweiten Halbzeit die drei Gegentore. Moritz Maurer (8.), Sidi Sané (32.), jüngerer Bruder von Nationalspieler Leroy Sané (Manchester City) und Vedad Music (53.) hatten zuvor für S04 getroffen. "Es war ein gutes und lehrreiches Testspiel", meinte Co-Trainer Jörg Behnert. Am Samstag (ab 11 Uhr) empfangen die "Knappen" in der Liga den VfL Bochum, den langjährigen Verein von Trainer und Ex-Nationalspieler Frank Fahrenhorst, zum Nachbarschaftsduell.

VfL Wolfsburg: Um auch während der Länderspielpause im Rhythmus zu bleiben, bestritt die U 17 des VfL Wolfsburg ein Testspiel gegen den Nachwuchs des SC Paderborn 07. Das Team von VfL-Trainer Steffen Brauer setzte sich vor eigenem Publikum gegen den Westfalenligisten 3:0 (1:0) durch. Luca-Alexander Wagner brachte die Gastgeber auf die Siegerstraße, der eingewechselte Dino Nuhanovic machte mit zwei Toren alles klar. In der Staffel Nord/Nordost geht es für die "Wölfe" am Samstag (ab 11 Uhr) zum Rückrundenstart mit der Partie beim abstiegsbedrohten FC Carl Zeiss Jena weiter. Der VfL ist in der Meisterschaft seit fünf Spieltagen unbesiegt und rangiert auf Platz fünf. Der Abstand zu Spitzenreiter Hamburger SV beträgt fünf Punkte.

FC St. Pauli: Das Leistungszentrum des FC St. Pauli hat seine langjährige Kooperation mit der Julius-Leber-Schule (JLS) intensiviert. Im Moment besuchen mehr als 20 Talente des Kiezklubs die Schule, die unmittelbar neben dem Trainingsgelände am Brummerskamp und dem Jugendtalenthaus liegt. "Die Schule ist neben Elternhaus und Trainingsgelände ein zentraler Ort für die Entwicklung unserer Spieler", sagt Björn Benke, Administrativer Leiter beim Nachwuchs des St. Pauli. In der Praxis pflegt das Leistungszentrum über Stephanie Goncalves Norberto (Pädagogische Leiterin) und Linda Streich (schulische Koordination FC St. Pauli) einen engen Kontakt mit Lehrer Nils Awolin und der Abteilungsleiterin der Jahrgänge acht bis zehn, Marianne Schackopp. "Durch den intensiven Austausch mit Marianne und Nils hat sich das Schulkonzept noch transparenter gestaltet", erklärt Benke. "So sind die vielfaltigen Anforderungen von Leistungssportlern bestens vorbereitet und können zusammen schnelle Entscheidungen treffen." Die LehrerInnen pflegen ein gutes Miteinander mit den Nachwuchskickern und besuchen auch schon mal die Spiele ihrer Schüler.

