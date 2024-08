Busreise zum Niederlande-Spiel in Amsterdam

Zum ersten Auswärtsspiel nach der Heim-EM am 10. September gegen die Niederlande in Amsterdam bietet unser Fan-Club-Betreuer "Bubi" Toews eine Busreise für Fan-Club- Mitglieder an. Die wichtigsten Informationen erhaltet ihr hier in Kürze:

Zeitraum der Reise: 10.09.24 – 11.09.24

Hotelübernachtungen (stadionnah): 1 inklusive Frühstück

Abfahrtsorte: Landau (7 Uhr), Kaiserslautern, weitere Zustiege auf Anfrage evtl. möglich

Preis: Ca. 180€ im DZ ohne Ticket (Ticket kann über Bubi gebucht werden)

Mehr Infos per Anfrage unter hans-joachim.toews@fanclub-betreuer.de

[jh]