Busfahrt aus der Pfalz zum Belarus-Spiel

Wenn alles perfekt läuft, kann unsere Nationalmannschaft bereits im nächsten Spiel am 16. November in Mönchengladbach gegen Belarus (ab 20.45 Uhr, live im Fan Club-Radio und bei RTL) vorzeitig das Ticket für die Europameisterschaft buchen. Dafür muss das Team von Bundestrainer Joachim Löw gegen Belarus mehr Punkte einfahren als Nordirland zeitglich in ihrer Partie gegen die Niederlande. Fan Club-Betreuer Hans-Joachim "Bubi" Toews bietet eine Busfahrt nach Mönchengladbach an. Der Preis inklusive Ticket beträgt 70 Euro.

Der Bus startet am 16. November um 11 Uhr in Landau mit Zustiegsmöglichkeiten in Grünstadt und Kaiserslautern. Das Ziel ist der Borussia-Park in Mönchengladbach, wo um 20.45 Uhr unsere Nationalmannschaft gegen Belarus antritt. Unmittelbar nach dem Spiel fährt der Bus wieder zurück zu den Abfahrtsorten.

Die Fahrt findet erst ab einer Mindesteilnehmerzahl von 30 Personen statt. Anmeldungen bitte direkt an "Bubi" Toews: entweder telefonisch unter 0175 / 433 89 58 oder per Mail an hans-joachim.toews@fanclub-betreuer.de.

[jh]