Burkardt fällt aus, Khadra nachnominiert

Jonathan Burkardt vom 1. FSV Mainz 05 fällt verletzungsbedingt für den Lehrgang der deutschen U 21-Nationalmannschaft aus und steht damit auch für die Partie gegen Gastgeber Italien am Samstag (ab 17.30 Uhr, live in Sat.1) in Ancona nicht zur Verfügung.

Für den Angreifer wurde Reda Khadra vom englischen Zweitligisten Sheffield United nachnominiert. Der 21 Jahre alte Offensivspieler stößt im Laufe des heutigen Dienstags zum Team von DFB-Trainer Antonio Di Salvo.