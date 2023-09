Buntes Programm beim Länderspiel in Wolfsburg

Am 9. September treffen sich die Fans des DFB-Teams in Wolfsburg anlässlich des Freundschaftsspiels unserer Nationalmannschaft gegen Japan. Der Fan Club Nationalmannschaft wird ab 17.45 Uhr mit seinem Fan-Club-Bus und seinem Fan-Club-Zelt vor der Nordtribüne der Volkswagen-Arena zu finden sein.

Eine besondere Aktion wird dabei am Bus angeboten: Wer vor Ort eine Mitgliedschaft abschließt, bekommt ein Heimtrikot unserer Nationalmannschaft in Wunschgröße (XS bis XXL) dazu. Das Angebot gilt nur solange der Vorrat reicht und ausschließlich vor Ort im Zeitraum bis zum Anpfiff der Partie. Am Fan-Club-Bus könnt ihr darüber hinaus kostenlose Give-Aways und Deutschland-Fahnen erstehen. In den Stunden vor dem Anpfiff wird hier ein aktuelles Trikot unserer Nationalmannschaft verlost.

Gaming-Ecke und Freigetränke

Darüber hinaus kommt neben dem Bus zum ersten Mal ein "Icon-Footballring" zum Einsatz. Die insgesamt zwölf beleuchteten LED-Panels und eine Auswahl zahlreicher herausfordernder Spielformen laden zu spannenden Challenges im Ring ein, um das Können am Ball unter Beweis zu stellen. Wer sich im Vorfeld der Partie am Abend am besten schlägt, kann ein Trikot unserer Nationalmannschaft gewinnen.

Im Fan-Club-Zelt spendiert unser Gründungspartner Coca-Cola allen Fan-Club-Mitgliedern im Zelt Freigetränke solange der Vorrat reicht. Außerdem kann in der Coca-Cola-Gaming-Ecke am Tischkicker oder an der PlayStation schon mal die Begegnung am Abend simuliert werden.

Ab 15 Uhr: Fan-Match gegen Japan

Es erwarten euch außerdem die begehrten Spieltag-Pins, die ihr ab einer Spende von einem Euro pro Stück erwerben könnt. Die gesammelte Summe kommt dem "Hospizverein der Region Wolfsburg" zugute. Die Organisation spezialisiert sich insbesondere auf das Begleiten unheilbar kranker und sterbender Menschen bis zum Tod.

Bereits um 15 Uhr steht unser Fan-Match gegen Japan auf dem Plan. Gekickt wird auf der Sportanlage des TSV Wolfsburg am Rügener Weg 12. Zuschauer*innen sind herzlich willkommen. Das Event bietet also bei bestem Ambiente den idealen Start in einen unterhaltsamen Fußballtag.