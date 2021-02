Bundestrainerin Voss-Tecklenburg beim Fußball-Lehrer-Lehrgang

Nicht sehr viele aus der Fußballbranche verfügen über einen Erfahrungsschatz wie Ralf Rangnick. Der 62 Jahre alte Fußball-Lehrer arbeitete in drei Dekaden als Profitrainer - und ist auch erfahrener Sportfunktionär. Erkenntnisse aus dieser Zeit weiterzugeben, ist Rangnick ein Anliegen. Deshalb war er kürzlich virtuell zu Gast beim Fußball-Lehrer-Lehrgang.

Dort setzten sich die Teilnehmer*innen in den vergangenen Wochen mit der praktischen Arbeit im Profifußball auseinander. Nun erhielten sie die Möglichkeit, mit Experten wie Rangnick in den Dialog zu kommen und die Arbeit im Profifußball aus verschiedenen Perspektiven zu reflektieren. "Es hat mich sehr gefreut, in dieser schwierigen Zeit virtuell mit dem aktuellen Lehrgang zusammenzukommen und über Fußball zu sprechen", sagte Rangnick.

Haupt: "Teilnehmer*innen bestmöglich auf Praxis vorbereiten"

Auch aus der Bundesliga gaben Trainer Einblicke in ihre Arbeit. Urs Fischer und Florian Kohfeldt traten dabei genauso wie Ole Werner vom Pokalviertelfinalisten Holstein Kiel in einen Austausch mit den angehenden Fußball-Lehrern. Eine andere Perspektive bot Roger Schmidt, Trainer von PSV Eindhoven, der von Herausforderungen auf der internationalen Bühne berichtete.

"Das Ziel unserer Fußball-Lehrer-Ausbildung ist es, die Teilnehmer*innen individuell zu begleiten, weiterzuentwickeln und bestmöglich auf die komplexen Anforderungen in der Praxis vorzubereiten", erklärte Akademie-Leiter Tobias Haupt. "Neben den fachlichen und taktischen Inhalten steht dabei für uns insbesondere die Weiterentwicklung der sozialen und persönlichen Kompetenzen im Zentrum. Die Teilnehmer*innen sollen von den Besten und ihren Erfahrungen lernen. Die Selbstreflexion und das permanente Hinterfragen der eigenen Rolle stellen dabei zentrale Erfolgsfaktoren für die Toptrainer der Zukunft dar."

Bundestrainerin als Gasthörerin beim Expertentalk

Martina Voss-Tecklenburg war der Einladung ebenfalls gefolgt und stand den Lehrgangsteilnehmer*innen Rede und Antwort. Darüber hinaus faszinierte die Bundestrainerin noch auf eine andere Art: Als Gasthörerin wohnte sie dem Expertentalk mit Urs Fischer bei und lebte den Willen, stets dazulernen zu wollen, unmittelbar vor.

Neben Trainer*innen zählten auch Frank Aehlig, Leiter der Lizenzspielerabteilung des 1. FC Köln, und Fredi Bobic, Sportvorstand bei Eintracht Frankfurt, zum Kreis der Experten. Sie lieferten einen Blick aus Funktionärssicht. "Wir sind sehr dankbar, dass solch ausgewiesene Expert*innen bereitstehen, in den gemeinsamen Austausch zu gehen und so die kommenden Trainergenerationen innerhalb ihrer Ausbildung zu unterstützen", sagte Daniel Niedzkowski, der Leiter des Fußball-Lehrer-Lehrgangs.

In der kommenden Woche steht mit Jonas Boldt, Sportvorstand beim Hamburger SV, ein weiterer Fachmann bereit, um die nächsten spannenden Einblicke aus dem Arbeitsleben zu liefern.

