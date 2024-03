Bundestrainer Nagelsmann: "Wir wollten Lebensfreude versprühen"

Traumstart ins EM-Jahr: Die deutsche Nationalmannschaft hat in Lyon gegen Vizeweltmeister Frankreich mit 2:0 gewonnen und dabei rundum überzeugt. Im Interview spricht Bundestrainer Julian Nagelsmann über den Sieg im Klassiker, Rückkehrer Toni Kroos und das Duell am Dienstag (ab 20.45 Uhr, live bei RTL) in Frankfurt gegen die Niederlande.

Frage: Julian Nagelsmann, was hat Sie beim 2:0 in Frankreich besonders begeistert?

Julian Nagelsmann: Dass wir kicken wollen. Wir wollten Lebensfreude versprühen, das haben wir getan und einen sehr guten Mittelweg gefunden, das Gegenpressing war sehr, sehr gut. Wir haben ein frühes, herausragendes Tor geschossen. Großes Kompliment an Mads Buttgereit, der sich die Variante ausgedacht hat, Flo (Florian Wirtz; Anm. d. Rd.) hat es dann sehr gut gemacht. Auch beim zweiten Tor war es wieder eine tolle Aktion von Flo. Danach hatten wir eine gute Kontrolle, die ganze Kette hat viel besser verteidigt als zuletzt. Wir hatten Großchancen, um das dritte Tor zu machen. Kompliment an die Mannschaft, es war schön anzuschauen.

Frage: Wie zufrieden waren Sie mit Rückkehrer Toni Kroos?

Nagelsmann: Es hat herausragend gut funktioniert, seine Leistung war herausragend gut. Im Gesamtkonstrukt mit Rob Andrich, Jonah Tah und Antonio Rüdiger, auch mit den beiden Außenverteidigern sehr gut. Das Sympathische an Toni ist ja, dass er beim ersten Telefonat von der ersten Minute an gesagt hat, dass er kein alleiniger Heilsbringer ist. Er spielt mehr Steil- als Querpass, aber es ist seine Gabe zu wissen, wann er auch mal beruhigen muss. Er ist dieser Verbindungsspieler, den wir uns vorstellen.

Frage: Wie gehen Sie das Spiel am Dienstag gegen die Niederlande an?

Nagelsmann: Geplant sind nicht viele Veränderungen, wenn alle frisch sind. Wir haben die Rollengespräche geführt mit einer gewissen Idee, dann müssen wir sie auch durchführen. Es wird wichtig sein, dieses Spiel zu bestätigen, losgelöst vom Ergebnis geht es dabei um die Art und Weise. Wir wollen Mut zu Entscheidungen sehen und das Spiel gestalten in dem Wissen, dass Fehler passieren können - wenn das Gegenpressing gut ist, ist das nicht dramatisch. Wir haben mal den Blinker gesetzt Richtung Heim-EM - es wäre gut, wenn wir weiter Gas geben.

Frage: Der DFB wirbt intensiv um eine vorzeitige Vertragsverlängerung mit Ihnen. Was fehlt denn dazu noch?

Nagelsmann: Ein Angebot ist mal der erste Schritt. Ich will auch keinen Druck aufbauen, das habe ich auch Andreas Rettig, Rudi Völler und Bernd Neuendorf gesagt, dass meine Äußerungen auf der PK keinen in Zugzwang bringen sollen. Wir haben einen Vertrag unterschrieben bis nach der EM, beide Parteien bei vollem Bewusstsein. Es ist nicht so, dass morgen um 21.30 Uhr ein Angebot da sein muss. Aber wenn es vorliegt, muss ich schauen, was drin steht und die Idee des Arbeitgebers ist. Erst einmal will ich eine maximal gute EM spielen, das ist mein Hauptfokus. Dann schau'n mer mal.

