Bundesliga setzt Saison am 16. Mai fort

Die Bundesliga kehrt ohne Freitagsspiel mit dem 26. Spieltag aus der Coronapause zurück. Die Deutsche Fußball Liga (DFL) gab am heutigen Donnerstag bekannt, dass am Samstag, 16. Mai, nach rund neunwöchiger Pause der Ball in der Bundesliga und auch der 2. Bundesliga wieder rollen wird. Die Samstagskonferenzen am 16. und 23. Mai werden vom Pay-TV-Sender Sky im frei empfangbaren Fernsehen bei Sky Sport News HD gezeigt, ebenso am 17. und 24. Mai Mai die Konferenzen der Zweitligaspiele.

Der Deutsche Meister soll am Samstag, 27. Juni, gekürt werden. Die Entscheidungen in der 2. Bundesliga sollen, sofern es die Coronalage zulässt, wie gewohnt einen Tag darauf fallen, also am Sonntag, 28. Juni. Die Politik hatte am Mittwoch Grünes Licht für die Wiederaufnahme des Profifußballs geben.

[sid/dfb]