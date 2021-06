Bundesliga-Qualifikation: Vier Teams kämpfen um einen Platz

Nach der Deutschen Futsal-Meisterschaft ist vor der Futsal-Bundesliga: Am 3. September soll der Startschuss der neu eingeführten Liga erfolgen. In der Sportschule Duisburg-Wedau kämpfen an diesem Wochenende in der Qualifikation vier Teams um den begehrten letzten Startplatz. Aufgrund der Hygienevorschriften sind Zuschauer leider nicht zugelassen. Dafür überträgt DFB-TV die Partien live und in voller Länge.

Die zwei Halbfinals finden am Samstag statt. Zunächst stehen sich der FC Liria und der Stuttgarter Futsal Club 2020 gegenüber (11 Uhr). Der Sieger dieses Spiels trifft auf den Wuppertaler SV oder den FC Sankt Pauli Futsal (15 Uhr). Am Sonntag, dem 27. Juni, wird dann im Endspiel, um 15 Uhr, das letzte teilnehmende Team an der Futsal-Bundesligasaison 2021/2022 gekürt.

Ab September spielen dann zehn Mannschaften im Modus "Jeder-gegen-Jeden" zweimal gegeneinander, bevor die besten Acht in einer Meisterrunde aufeinandertreffen. Danach steht der Nachfolger des aktuellen Deutschen Meisters TSV Weilimdorf fest.