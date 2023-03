Bundesliga-Playoffs: Alles Wichtige zum Start

Die zweite Saison der Futsal-Bundesliga geht ab diesem Wochenende in die heiße Phase. Nach Abschluss der regulären Saison steht für die acht besten Teams der Liga die Meisterrunde an, die im Playoff-Format ausgespielt wird. Gesucht wird der Nachfolger von Premierensieger Stuttgarter Futsal Club, der wieder Chancen hat, seinen Titel aus dem Vorjahr zu verteidigen.

Wie bereits in der Premierensaison schloss der Stuttgarter Futsal Club die Hauptrunde als Erster ab, gefolgt vom punktgleichen Tabellenzweiten HOT 05 Futsal, die lediglich aufgrund der etwas schlechteren Tordifferenz den Platz an der Spitze verpasst haben. Mit Adrijan Micevski stellt der Stuttgarter Futsal Club zudem den Torschützenkönig – dem Nordmazedonier gelangen in der regulären Saison 29 Treffer.

Mit Jahn Regensburg Futsal und dem FC St. Pauli Futsal schafften zudem beide Aufsteiger den Klassenverbleib. Nach den 18 Spieltagen der regulären Saison steht auch der erste Absteiger fest: Der 1. FC Penzberg Futsal steigt nach lediglich einem Sieg mit vier Punkten als Tabellenletzter direkt in die Regionalliga ab. Chancen auf den Klassenerhalt haben weiterhin die Wakka Eagles als Tabellenneunter der regulären Saison. Sie spielen mit den fünf Regionalliga-Meistern zwischen dem 1. April und dem 21. Mai in einer Relegationsrunde zwei Bundesliga-Startplätze für die kommende Saison aus. In Gruppe A treffen die Wakka Eagles dabei auf die Spielgemeinschaft Kickers Offenbach/SV Pars Neu-Isenburg und die TSG 1846 Mainz. In Gruppe B spielen der FC Liria, die Futsal Panthers Köln und Sparta Futsal HSC gegeneinander. Die drei Teams jeder Gruppe treffen jeweils in einem Heim- und einem Auswärtsspiel aufeinander, die beiden Gruppensieger steigen zur nächsten Saison in die Futsal-Bundesliga auf.

Finale findet Ende Mai statt

In der Bundesliga geht es für die acht bestplatzierten Teams der regulären Saison nun im Playoff- Modus in die sogenannte Meisterrunde. Im zuerst anstehenden Viertelfinale trifft der Erste der regulären Saison auf den Achten, der Zweite auf den Siebten, usw. Sowohl im Viertel- als auch im darauffolgenden Halbfinale steht jeweils ein Hin- und ein Rückspiel an, wobei jedes Team einmal Heimrecht genießt. Der Deutsche Futsal-Meister wird am Wochenende des 27./28. Mai in einem abschließenden Endspiel ermittelt. Heimrecht genießt hierbei der Finalist, der die bessere Platzierung nach der regulären Saison aufweist.

Aus der Abschlusstabelle der regulären Saison ergeben sich folgende Viertelfinalbegegnungen:

Stuttgarter Futsal Club vs. MCH Futsal Club Bielefeld

HOT 05 Futsal vs. FC St. Pauli Futsal

TSV Weilimdorf vs. Fortuna Düsseldorf

Jahn Regensburg vs. HSV-Panthers

Die ersten Viertelfinalspiele finden am 1. und 2. April statt. Heimrecht hat im Hinspiel jeweils die nach der regulären Saison schlechter platzierte Mannschaft. Direkt eine Woche später, am 8. und 9. April, stehen die Rückspiele der Partien an. An jedem Spiel-Wochenende wird eine Playoff- Begegnung live auf DFB-TV und YouTube übertragen. Den Anfang macht bei den Viertelfinal- Hinspielen die Begegnung zwischen den HSV-Panthers und Jahn Regensburg Futsal am 2. April um 14 Uhr. Die Halbfinal-Begegnungen werden am 29./30. April und am 13./14. Mai ausgespielt, ehe dann Ende Mai das Finale um die Deutsche Futsal-Meisterschaft steigt.​

Weitere Inhalte und Informationen rund um die Futsal-Bundesliga und die -Nationalmannschaften finden sich auf DFB.de und auf dem Futsal-Instagram-Kanal des DFB.

