Bundesliga: Die Highlights der Hinrunde

In wenigen Stunden beginnt der letzte Hinrundenspieltag der aktuellen Bundesligasaison. Am morgigen Samstag kommt es dabei zum Fernduell zwischen RB Leipzig und Borussia Mönchengladbach um die "Herbstmeisterschaft". Passend dazu blicken wir bereits jetzt zurück auf die ersten 16 Spieltage der Hinrunde. Woche für Woche haben wir für die Trainer und Spieler aller Klassen die Geschehnisse in der Bundesliga verfolgt und jeweils trendbezogen passende Fachbeiträge aus dem Portal "Training & Service" verlinkt.

Dabei berichteten wir über den furiosen und torreichen Auftakt zur Saison 2019/2020 und bedauerten auch ein wenig den SV Werder Bremen, den im Verlauf der Hinrunde doch immense Verletzungsprobleme plagten. Auch Schiedsrichter Tobias Welz musste während einer Partie verletzungsbedingt vom Platz - ungewöhnlich und daher durchaus einen Fachbeitrag wert. Wir hoben eine Torhüterleistung im Spiel zwischen Eintracht Frankfurt und Bayer 04 Leverkusen hervor und die Nervenstärke von Rami Bensebaini beim Elfmeter gegen den FC Bayern München. Einen Tadel mussten derweil die Rotsünder von Bayer 04 Leverkusen über sich ergehen lassen.

