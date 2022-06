Bundesliga-Aufsteiger: Astoria Walldorf und SV Deutz erstmals dabei

Neuling und Außenseiter: Das wird in der neuen Saison 2022/2023 der B-Junioren-Bundesliga vor allem auf den SV Deutz 05 (Staffel West) zutreffen. Die U 17 aus dem Kölner Stadtteil kommt aus dem einzigen Verein, dessen erste Mannschaft nicht mindestens in der Oberliga kickt. Mit dem FC-Astoria Walldorf (Süd/Südwest) gibt es einen weiteren Debütanten. DFB.de stellt die Aufsteiger vor.

Nord/Nordost: SV Meppen gelingt Doppelaufstieg

1. FC Magdeburg: So viel Bundesliga wie in der bevorstehenden Spielzeit gab es beim 1. FC Magdeburg noch nie. Die FCM-Profis schafften in der zu Ende gegangenen Saison 2021/2022 als souveräner Meister der 3. Liga den Sprung in die 2. Bundesliga, die U 19 wird nach Rang 13 auch weiterhin in der Staffel Nord/Nordost der A-Junioren-Bundesliga an den Start gehen und die U 17 ist als Meister der B-Junioren-Regionalliga Nordost künftig ebenfalls in der höchsten deutschen Nachwuchsspielklasse vertreten. 15 Siege und zwei Unentschieden aus 18 Begegnungen ermöglichen dem FCM die insgesamt fünfte Spielzeit in der B-Junioren-Bundesliga (zuletzt 2017/2018). "Von Saisonbeginn an zeigte sich das Team präsent und war von den Spitzenplätzen der Regionalliga-Tabelle nicht wegzudenken", lobt Trainer Daniel Wölfel und hofft, dass die Mannschaft "den enormen Fleiß und die Gier, siegen zu wollen" auch in der Bundesliga weiterhin an den Tag legen wird.

Niendorfer TSV: Der Niendorfer TSV wird in der kommenden Saison der einzige Verein der Staffel Nord/Nordost sein, deren erste Mannschaft (Oberliga Hamburg) nicht mindestens in der Regionalliga an den Start geht. Für die zweite Spielzeit der Vereinsgeschichte in der höchsten U 17-Spielklasse nach 2016/2017 mussten die Hamburger einen langen Atem beweisen. In der Staffel Nord der B-Junioren-Regionalliga Nord landete das Team von Trainer Heiko Knispel hinter der nicht aufstiegsberechtigten U 16 des VfL Wolfsburg auf dem zweiten Rang. Danach musste der NTSV nicht nur ein Entscheidungsspiel gegen den JFV Nordwest (4:1) bestreiten, anschließend ging es auch noch in zwei Aufstiegsspielen gegen Tennis Borussia Berlin aus der B-Junioren-Regionalliga Nordost. Im Hinspiel (2:2) holte der Niendorfer TSV einen Zwei-Tore-Rückstand auf. Perfekt machten die Hamburger den Aufstieg mit einem 2:1 im eigenen Stadion.

SV Meppen: Hinter den ältesten Nachwuchsteams des SV Meppen, die offiziell dem Jugendleistungszentrum Emsland angehören, liegt eine besonders erfolgreiche Saison. Nicht nur die U 19 (künftig in der Staffel Nord/Nordost der A-Junioren-Bundesliga am Start) schaffte den Sprung in die höchste Spielklasse. Als Sieger der Süd-Staffel der B-Junioren-Regionalliga Nord geht die U 17 ab sofort auch in der B-Junioren-Bundesliga an den Start. Die Entscheidung dazu fiel erst am letzten Spieltag: Der SVM ging mit einem Zähler Vorsprung in das Saisonfinale und behauptete durch ein 3:0 beim VfL Osnabrück seine Spitzenposition vor dem JFV Nordwest (3:0 gegen den SC Borgfeld). Den Meistertitel der Regionalliga Nord verpasste die Mannschaft von Trainer Lucas Beniermann zwar gegen die U 16 des VfL Wolfsburg (3:4). Dennoch wird die U 17 des SV Meppen ihre erste Spielzeit in der Staffel Nord/Nordost der B-Junioren-Bundesliga bestreiten.

West: "Zebras" schaffen es im dritten Anlauf

MSV Duisburg: Bis zur Rückkehr der U 17 des MSV Duisburg in die West-Staffel der B-Junioren-Bundesliga dauerte es drei Spielzeiten. Nach zwei zweiten Plätzen in Folge landeten die "Zebras" in dieser Saison in ihrer Gruppe der B-Junioren-Niederrheinliga auf dem ersten Rang. Den Staffelsieg sicherten sich die Duisburger nach einem Kopf-an-Kopf-Rennen mit Rot-Weiß Oberhausen. Der MSV zog erst am letzten Spieltag durch ein 4:1 beim Stadtrivalen FSV Duisburg am spielfreien Konkurrenten vorbei. In den folgenden Duellen um den Titel "Niederrhein-Meister" gegen die Sportfreunde Baumberg (1:1 und 2:0) machte die Mannschaft von MSV-Trainer Marc Auf dem Kamp schließlich den Aufstieg perfekt. "Im Laufe der Saison gab es keine einzige Niederlage. Dennoch hatten wir schwierige Momente aufgrund von Verletzungen und Corona-Erkrankungen", sagt Duisburgs Nachwuchsleiter Uwe Schubert. "Das Kopf-an-Kopf-Rennen mit RWO hat zusätzlich eine Menge Kraft gekostet. Die drei gewonnenen Entscheidungsspiele - erst um den Gruppensieg gegen Klosterhardt, dann um die Meisterschaft gegen Baumberg - sind dann als riesiger Erfolg zu werten. Kompliment an die komplette Mannschaft, das Trainerteam und an den Staff für eine hohe Mentalität und einen super Teamgeist."

Sportfreunde Siegen: Die B-Junioren der Sportfreunde Siegen stehen vor ihrer dritten Saison der Vereinsgeschichte in der höchsten deutschen U 17-Spielklasse. In den Spielzeiten 2012/2013 und 2015/2016 waren die Sportfreunde jeweils nach nur einem Jahr Bundesligazugehörigkeit jeweils wieder abgestiegen. Das soll diesmal möglichst anders werden. In der zu Ende gegangenen Spielzeit in der Westfalenliga machten die Siegener den Aufstieg bereits am drittletzten Spieltag durch ein 3:0 gegen die U 16 des SC Preußen Münster perfekt. Am Ende reichte bereits der dritte Rang aus, weil die U 16-Teams des FC Schalke 04 und des VfL Bochum nicht aufstiegsberechtigt sind. Ab der kommenden Saison wird Tobias Wurm die U 17 der Sportfreunde Siegen betreuen. Der A-Lizenz-Inhaber, der selbst sechs Jahre lang für die Sportfreunde gespielt hatte, folgt auf Lirian Gerguri, der sich ab Sommer voll auf seine Aufgabe bei der ersten Herrenmannschaft konzentrieren wird. Wurm war von 2015 bis 2019 Co-Trainer und in der Saison 2019/2020 Cheftrainer des 1. FC Kaan-Marienborn. Als Aktiver wurde der inzwischen 40-Jährige einst mit Borussia Dortmund Deutscher B-Junioren-Meister (1997/1998).

SV Deutz 05: Der SV Deutz 05 nimmt in der bevorstehenden Spielzeit der B-Junioren-Bundesliga eine besondere Rolle ein. Staffelübergreifend sind die Seniorenmannschaften sämtlicher Teilnehmer mindestens in der fünfthöchsten Spielklasse vertreten - mit Ausnahme des Kölner Stadtteilklubs eben. In der zurückliegenden Saison fehlten der "Ersten" des SV Deutz 05 als Tabellenvorletzter der Mittelrheinliga stattliche 21 Zähler, um den Klassenverbleib zu erreichen. Damit war der Abstieg in die Landesliga nicht zu vermeiden. Die U 17 legte für den Aufstieg in die höchste deutsche B-Junioren-Spielklasse dagegen eine Punktlandung hin. Mit 22 Zählern aus elf Begegnungen qualifizierte sich das von Nestor Londji betreute Team als Tabellensechster zunächst für die Meisterrunde. Dort wiederum schnappten sich die Deutzer erst am letzten Spieltag im direkten Duell mit dem FV Wiehl (3:1) den zweiten Rang hinter der nicht aufstiegsberechtigten U 16 des 1. FC Köln. Giovanni Valerio Lippolis war für alle drei Treffer verantwortlich.

Süd/Südwest: Saarbücken nach sieben Jahren zurück

1. FC Saarbrücken: Erstmals seit der Saison 2014/2015 geht die U 17 des 1. FC Saarbrücken künftig wieder in der Staffel Süd/Südwest der B-Junioren-Bundesliga an den Start. Hatten die Saarländer 2015/2016 noch in den Aufstiegsspielen das Nachsehen, setzte sich der Meister der B-Junioren-Regionalliga Südwest diesmal in zwei Partien gegen die TSG Wieseck (2:0 und 3:2) durch. "Wir hatten in dieser Saison einige echt geile Spiele", sagt Aufstiegstrainer Tobias Eisel, der den Jahrgang in die U 19 begleiten wird, im DFB.de-Gespräch. "Das Derby beim FC 08 Homburg sticht dabei schon ein wenig heraus. Nach einer schlechten Anfangsphase lagen wir nach 26 Minuten 0:4 hinten. Wir haben aber zu keiner Zeit aufgegeben und die Begegnung noch gedreht. Das hat uns zusammengeschweißt." Auch personell musste der FCS einige Rückschläge verkraften. So standen fünf - eigentlich fest eingeplante - Spieler kurz nach Saisonbeginn nicht mehr zur Verfügung. "Das haben wir aber als Team aufgefangen. Unser Zusammenhalt hat uns stark gemacht", lobt Trainer Eisel. In der kommenden Saison soll der bisherige U 16-Trainer Matthias Malter die B-Junioren zum Klassenverbleib führen.

FC-Astoria Walldorf: In der Staffel Süd/Südwest der B-Junioren-Bundesliga gibt es in der kommenden Saison 2022/2023 einen Debütanten. Der FC-Astoria Walldorf ist zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte in der höchsten deutschen U 17-Spielklasse vertreten. Gewissheit hatte der Nachwuchs des Südwest-Regionalligisten erst nach dem Saisonfinale. Die Mannschaft rund um das Trainerteam mit Kai Altig, Michal Strnad und Martin Ochwat behauptete in der Meisterrunde durch ein 4:1 bei der SG Sonnenhof Großaspach zum Abschluss ihren Vorsprung von zwei Zählern vor dem SV Sandhausen. Die Hauptrunde hatten die beiden Aufstiegskonkurrenten noch punktgleich beendet. Nach der Meisterrunde ohne Niederlage (vier Siege, zwei Unentschieden) lag nur noch die U 16 der TSG Hoffenheim vor dem FC-Astoria Walldorf. Die U 17 der Kraichgauer spielt allerdings schon in der B-Junioren-Bundesliga.

SSV Jahn Regensburg: Als Meister der Bayernliga nimmt die U 17 des SSV Jahn Regensburg die neue Saison in der Staffel Süd/Südwest der B-Junioren-Bundesliga in Angriff. Da die U 16 des FC Bayern München - der größte Titelkonkurrent - nicht aufstiegsberechtigt war, stand der Sprung in die höchste deutsche U 17-Spielklasse bereits am drittletzten Spieltag fest. Durch die Erfolge bei der U 16 der SpVgg Greuther Fürth (4:2) und gegen den FC Memmingen (4:0) beendeten die Regensburger die Meisterrunde mit der Bilanz von sieben Siegen aus sieben Spielen. "Was die Jungs in dieser Saison geleistet haben, darauf können wir alle im Verein extrem stolz sein", sagt Trainer Dominik Glawogger. "Die Spieler haben von Woche zu Woche immer mehr an sich geglaubt."

[mspw]