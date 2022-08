Bundeskanzler Scholz besucht den DFB

Bundeskanzler Olaf Scholz wird am Dienstag in Frankfurt den Campus des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) besuchen. Das kündigte ein Regierungssprecher am Mittwoch in Berlin an. Scholz hatte in der Halbzeitpause des Finales der Frauen-EM in der ARD erklärt, er habe sich mit Oliver Bierhoff, Geschäftsführer Nationalmannschaften und Akademie, verabredet, um unter anderem über das Thema Bezahlung im Frauen- und Männerfußball zu sprechen.

Dem Kanzler sei es außerdem ein besonderes Anliegen, zeitnah noch einmal die Spielerinnen der Frauen-Nationalmannschaft und Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg zu treffen. Er habe das Team beim Besuch des EM-Endspiels in London zu einem Besuch im Bundeskanzleramt eingeladen.