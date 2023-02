Bundeskanzler Olaf Scholz beim Schweden-Spiel im Stadion

Hoher Besuch beim Länderspiel gegen Schweden: Bundeskanzler Olaf Scholz ist beim Topspiel der deutschen Frauen-Nationalmannschaft in Duisburg am Dienstag (ab 18.15 Uhr, live im ZDF) zu Gast in der Schauinsland-Reisen-Arena.

Am Rande der Partie sind auch Gespräche mit Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg und dem DFB-Präsidenten Bernd Neuendorf geplant, wie die Bundesregierung am Freitag mitteilte. Mit dem Besuch des Spiels wolle der Kanzler seine besondere Wertschätzung für den Frauenfußball in Deutschland zum Ausdruck bringen.

Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg sagt: "Nachdem Olaf Scholz bereits im vergangenen Jahr beim EM-Finale im Wembley zu Gast war, ist es eine schöne Wertschätzung, dass er uns auch bei unserem ersten Freundschaftsspiel im WM-Jahr in Duisburg unterstützen wird. Wir freuen uns auf den Start ins Turnierjahr und alle, die uns dabei unterstützen werden!"

Karten für die Partie im Ticketportal erhältlich

Die DFB-Frauen bereiten sich zur Zeit in Marbella auf das Duell gegen Schweden vor. Das Trainingslager in Spanien ist der Startschuss für die Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland im Sommer - dort trifft Deutschland in Gruppe H auf Marokko, Kolumbien und Südkorea.

Tickets für die Partie gegen Schweden sind im DFB-Ticketportal erhältlich.

[dfb]