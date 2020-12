Bundesgericht gibt Verwaltungsbeschwerde von Leverkusen statt

Das Bundesgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat im schriftlichen Verfahren der Verwaltungsbeschwerde von Bayer 04 Leverkusen stattgegeben. Die Verwaltungsbeschwerde hatte sich gegen den Beschluss des DFB-Spielausschusses vom 26. November 2020 gewendet, mit dem Bayer Leverkusen Antrag auf Verlegung ihres für den 23. Dezember 2020 angesetzten DFB-Pokalspiels gestellt hatte.

Achim Späth, der Vorsitzende des DFB-Bundesgerichts, sagt: "In diesem konkreten Einzelfall ist eine Gleichbehandlung mit früheren Fällen, in denen ebenfalls Verlegungen genehmigt wurden, rechtlich erforderlich." Das Spiel der zweiten DFB-Pokalrunde zwischen Bayer Leverkusen und Eintracht Frankfurt wird nun für den 12. Januar 2021 (ab 20.45 Uhr, live bei Sky) neu angesetzt. In diesem Zusammenhang wird die Partie zwischen dem VfB Stuttgart und dem SC Freiburg am 23. Dezember 2020 von 18.30 Uhr auf 20.45 Uhr verlegt und live in der ARD sowie bei Sky gezeigt.