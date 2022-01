Bund Deutscher Fußball-Lehrer sucht Assistent*in der Bundesgeschäftsstelle

Wir machen unseren Verband weiter fit für die Zukunft! Der BUND DEUTSCHER FUSSBALL-LEHRER (BDFL) ist der Berufsverband der deutschen Fußballtrainer. Aufgabenschwerpunkt ist die Trainerfortbildung der Trainer mit Fußball-Lehrer-Lizenz und Trainer A-Lizenz. Der BDFL hat zurzeit rund 5200 Mitglieder.

Wir suchen schnellstmöglich und spätestens bis zum 1. April 2022

eine*n Assistent*in der Bundesgeschäftsstelle (m/w/d)

in Teilzeit (25 bis 30 Stunden/Woche).

Die Tätigkeit soll in der zukünftigen Bundesgeschäftsstelle des Bundes Deutscher Fußball-Lehrer in Frankfurt/am Main (Otto-Fleck-Schneise 6) wahrgenommen werden. Die Tätigkeitsfelder erstrecken sich über die eigenverantwortlichen Bereiche Mitgliederverwaltung, Finanzbuchhaltung, Administration und Organisation der Bundesgeschäftsstelle sowie vieles mehr.

Zu den weiteren Aufgaben zählen unter anderem:

Unterstützung der Tätigkeiten des Bundesgeschäftsführers und der beiden Verbandsreferent*innen des BDFL

Unterstützung der Projektleitung bei der Planung und Organisation des Internationalen Trainer-Kongresses und den weiteren Fortbildungsveranstaltungen des BDFL

Unterstützung der Arbeit in den Verbandsgruppen des BDFL

Erstellung von Präsentationen für interne Sitzungen bzw. Tagungen

Erstellung und Aufbereitung von Protokollen sowie Statistiken im Arbeitsbereich

Wir erwarten:

Sportaffinität: Interesse an der Verbandsarbeit im Fußballtrainerwesen

eine erfolgreich abgeschlossene kaufmännische Berufsausbildung bzw. ein kaufmännisches Studium

mehrjährige Berufserfahrung in den Bereichen Finanzbuchhaltung und Mitgliederverwaltung (möglichst im Vereins- oder Sportmanagement)

Kenntnisse im Datev-Kontenrahmen für Vereine "SKR 49" sind erwünscht, aber nicht Bedingung

sehr gute EDV-Kenntnisse (insbesondere MS-Office)

Englischkenntnisse in Wort und Schrift

Flexibilität in der Arbeitszeit (Bereitschaft zur Arbeit am Wochenende und in den Abendstunden, z.B. bei Veranstaltungen)

Wir bieten:

ein sportliches Arbeitsumfeld mit angenehmer Arbeitsatmosphäre und einem jungen motivierten Team

eine attraktive und anspruchsvolle Tätigkeit im organisierten Sport mit großer Selbständigkeit und der Möglichkeit, eigene Ideen umzusetzen

eine leistungsgerechte Vergütung sowie Weiterbildungsmöglichkeiten

die Möglichkeit zur Entwicklung und Ausgestaltung des eigenen Tätigkeitsfeldes

Die Stelle ist zunächst nach dem Teilzeit- und Befristungsgesetz für zwei Jahre zu besetzen. Eine unbefristete Weiterbeschäftigung und eine evtl. Ausweitung auf eine Vollzeitstelle wird angestrebt.

Wenn Sie Interesse an dieser Stelle haben und davon überzeugt sind, dass Sie unseren Vorstellungen entsprechen und in unser Team passen, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung mit Angabe der Gehaltsvorstellung und dem möglichen Einstiegsdatum bis zum 15. Februar 2022 per E-Mail an dippel@bdfl.de.

BUND DEUTSCHER FUSSBALL-LEHRER e.V.

Marcus Dippel

Daimlerring 4

65205 Wiesbaden

