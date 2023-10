"Bulgarien wird uns alles abverlangen"

Die deutsche U 21-Nationalmannschaft möchte die nächsten Punkte in der EM-Qualifikation einfahren. Nach dem gelungenen Auftakt im Kosovo im September (3:0) trifft die DFB-Auswahl am Freitag (ab 18.15 Uhr, live bei ProSieben MAXX) in Sofia auf Bulgarien. Mit DFB.de spricht Trainer Antonio Di Salvo über den kommenden Gegner, die Spielverlegung in Israel und die Neubesetzung im Team.

Antonio Di Salvo über …

… die Situation in Israel und die damit verbundene Spielverlegung: Ich habe nicht persönlich mit dem israelischen Trainer gesprochen. Aber die Bindung ist schon da. Es ist zu bedauern und eine sehr schwierige Situation. Man mag sich gar nicht vorstellen, was in den Köpfen der Menschen dort los ist. Ich hoffe, dass schnell wieder Frieden und Ruhe in Israel einkehren wird. Natürlich haben wir auch mit der Mannschaft darüber gesprochen. Kommunikation ist extrem wichtig. Viele Spieler haben sich vorher auch beim Teammanager über die Situation informiert.

… die EM-Qualifikation gegen Bulgarien: Bulgarien ist mit vier Punkten aus zwei Spielen sehr gut in die Qualifikation gestartet. Sie werden sich gut auf uns vorbereiten, sie haben gegen Israel kaum Torchancen zugelassen. Bulgarien wird uns alles abverlangen. Sie werden sicher ihre Chance sehen, um einen der EM-Plätze mitzuspielen.

… die Planung nach dem Spiel gegen Bulgarien: Wir werden am Samstag nach Hause fliegen, und die Spieler werden zu ihren Heimatvereinen zurückkehren. Es macht wenig Sinn, danach noch zu trainieren für ein bis zwei Tage. Wir sehen uns dann im November wieder.

… die Nachnominierung von Clemens Riedel und Rocco Reitz: Clemens war letztes Mal bereits dabei und Rocco stand auf dem Zettel. Wir haben Rocco bereits länger beobachtet, und ich habe ihm gesagt, dass es mal ganz schnell gehen kann. Jetzt ist er dabei.

… Karim Adeyemi: Er ist ein Spieler, der für die U 21 spielberechtigt ist. Als klar war, dass er nicht für die A-Nationalmannschaft nominiert wird, haben wir mit Julian Nagelsmann und dem BVB gesprochen. Er kann sich bei uns Spielpraxis und Selbstvertrauen holen. Er identifiziert sich mit der Aufgabe, will voran gehen und nimmt die Challenge an.

… die schwierige Phase von Torwart Noah Atubolu bei Freiburg: Noah hat oft gezeigt, was er kann und zu Null gespielt. Es gibt solche Phasen. Erfahrungen auf allerhöchstem Niveau unter größtem Druck zu sammeln, gehört dazu. Wir stehen zu ihm und geben ihm Zeit, um sich zu entwickeln. Spiele werden immer als Mannschaft gewonnen oder verloren. Er ist ein hervorragender Torwart, hat unser totales Vertrauen und wird am Freitag spielen.

… über Maxi Beier und Brajan Gruda: Beide Spieler sind in hervorragender Form und haben das Momentum auf ihrer Seite. Sie haben bereits im September gut gespielt, Brajan hat im Kosovo drei Tore aufgelegt und Maxi hat auch immer wieder für Betrieb gesorgt. Ich hoffe, dass sie ihre guten Leistungen auch bei uns im Training zeigen und bei den Spielen auf den Platz bringen können.

… die Zusammenarbeit mit Julian Nagelsmann: Wir haben uns gut abgestimmt. Wir kennen uns nicht erst seit gestern, deshalb ist eine gute Basis da. Wir haben uns öfter in Frankfurt gesehen, telefoniert und hatten ähnliche Gedanken. Ich bin sehr zufrieden mit der Zusammenarbeit.

… die Kapitänsfrage nach dem Ausfall von Eric Martel: Wir im Trainerteam haben uns noch nicht entschieden, wer Kapitän für die das nächste Spiel werden soll. Wir haben drei bis vier Spieler im Kopf, aber ich möchte zuvor ein paar Gespräche führen und in die Spieler hineinhorchen, ob sie sich als Kapitän sehen.

[dfb]