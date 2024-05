Bühl: "Wir müssen jede Minute dagegenhalten"

Bereit für den Länderspiel-Doppelpack: Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft trifft im Rahmen der EM-Qualifikation gleich zweimal auf Polen. Am Freitag (ab 20.30 Uhr, live im ZDF) messen sich die Nachbarländer in Rostock, ehe man sich bereits am Dienstag, 4. Juni (ab 18 Uhr, live in der ARD) im polnischen Gdingen wiedersieht. Vor den beiden Partien sprechen Offensivspielerin Klara Bühl und die wiedergenesen Abwehrspielerin Marina Hegering über die Stimmung im Team, Polen und den Support der Fans. DFB.de mit den wichtigsten Aussagen.

Klara Bühl über ...

... der Vorbereitung auf die Spiele gegen Polen: Wir haben die erste Trainingseinheit rum, die war sehr gut. Es geht darum zügig in die Abläufe reinzukommen. Der Fokus liegt auf unserem Spiel, wir wollen Sicherheit bekommen, Automatismen entwickeln und das Spiel miteinander schnellstmöglich gut hinbekommen. Heute und morgen wird es darum gehen, dann werden wir uns Polen anschauen und eine Taktik entwickeln. Wir wollen beide Spiele gewinnen.

... ihrem Zusammenspiel mit Sarai Linder: Mit Sarai Linder habe ich schon öfter auf einer Seite gespielt. Wir sind in Kommunikation, wie wir besser zusammenspielen und Abläufe verbessern können. Mir macht es Spaß, mit ihr zusammenzuspielen. Ich freue mich auf die Spiele. Es ist wichtig, miteinander zu kommunizieren und einander besser zu machen. Als Mannschaft haben wir da einen großen Schritt gemacht in der Eigenverantwortung, dass wir miteinander sprechen und uns untereinander pushen.

... den Urlaub nach den Länderspielen: Im Urlaub geht es darum, den Kopf freizubekommen. Wir sind alles Spielerinnen, die viel darüber nachdenken, was ist das nächste Spiel, wie wird das nächste Spiel, wie kann man sich verbessern. Urlaub dient dazu, andere Reize zu setzen, ein paar Tage nicht an den Fußball zu denken. Natürlich hat man das Turnier im Hinterkopf, wichtig wird aber, den Fußball loszulassen, um dann mit voller Motivation wieder anzugreifen.

... die bereits 10.000 verkauften Tickets für das Österreich-Spiel im Juli: Wir lieben es, vor so einer Kulisse zu spielen. Wenn nach ein paar Tagen so viele Zuschauer Tickets haben, ist es ein sehr schönes Gefühl. Wir wollen die Unterstützung mit einer guten Leistung zurückgeben. Dann sind beide Seiten happy.

... den kommenden Gegner Polen: Wir wollen beide Spiele gewinnen. Das Ziel für den Lehrgang ist, den nächsten Schritt in der Qualifikation zu machen. Polen ist sehr zweikampfstark, hat robuste Spielerinnen, die in den Zweikämpfen immer präsent sind. Darauf liegt unser Hauptaugenmerk, wir müssen jede Minute dagegenhalten.

Marina Hegering über...

... ihre Rückkehr zur Nationalmannschaft nach ihrer Verletzungspause: Ich bin froh, wieder dabei zu sein. Mir geht es gut. Es ging direkt los mit einem Marketing-Tag, der ist immer voll von morgens bis abends. Es war auch dementsprechend anstrengend, wie so Tage halt sind. Es ist viel hin- und herlaufen, reden und auch lachen. Aber heute hatten wir die erste Trainingseinheit. In der ersten Ballform haben wir ein bisschen gebraucht, da merkt man die fünf Tage Pause. Dann hatten wir aber noch Einheiten, danach waren alle sehr zufrieden. Die Stimmung ist gut.

... die kommenden Wochen: Nach der Maßnahme ist erstmal ein paar Tage frei, da ist runterfahren angesagt. Es ist sehr individuell, wer wo in den Urlaub fährt. Dann wird es zügig individuelle Trainingspläne geben, ab Mitte Juni. Dann beginnt für viele Anfang Juli die Vorbereitung in den Vereinen, die wird genutzt, da kann man zurück an die Bälle. Eine Woche später beginnt die nächste Phase der EM-Qualifikation und damit geht es in die heiße Phase.

... ihr Wiedersehen mit ihrer Vereinskollegin Ewa Pajor: Als die Auslosung durch war, haben wir uns darüber gefreut und im nächsten Training darüber gewitzelt. Ewa wollte immer gegen Deutschland spielen. Mit dem Wissen, dass sie uns verlässt, ist es natürlich schön, sie nochmal wiederzusehen. Ich freue mich persönlich sehr, wir haben schon einen Trikottausch vereinbart.

... die Stärken von Ewa Pajor: Wir müssen uns darauf einstellen, dass sie ihre Schnelligkeit nutzen wird. Wir müssen uns gut absichern. Alle wissen um ihre Qualität. Im Strafraum muss man wachsam sein, weil sie super Bewegungen hat und sehr kopfballstark ist.

... die Unterstützung im Rostocker Ostseestadion: Wir freuen uns, dass das Stadion schon fast ausverkauft ist. Die Stimmung war beim letzten Spiel dort schon mega. Obwohl es eigentlich viel zu kalt war, um lange im Stadion zu bleiben, waren eine halbe Stunde nach dem Spiel die Zuschauerränge immer noch gut gefüllt. Der Support war mega gut und klasse. Wir freuen uns alle sehr.

... das DFB-Pokalfinale: Das liegt zurück und bleibt auch da. Die Saison ist gelaufen, ich hatte keine Gespräche darüber, alle anderen glaube ich auch nicht. Das ist Schnee von gestern. Wir freuen uns, hier zu sein und haben andere Aufgaben im Fokus.

