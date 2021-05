Bühl und Bayern: "Wir haben die Chance, diese Saison zu krönen"

Die Entscheidung naht: Am Sonntag (ab 13 Uhr, live im NDR, im BR und bei MagentaSport) trifft der VfL Wolfsburg im Spitzenspiel der FLYERALARM Frauen-Bundesliga auf Spitzenreiter FC Bayern München. Drei Spieltage vor Schluss könnte bereits eine Vorentscheidung im Titelrennen fallen. Bayerns Nationalspielerin Klara Bühl (20) erklärt, wie sie die Situation wahrnimmt und welche Rolle der Kopf spielen wird.

DFB.de: Klara, wie ordnen Sie die Ausgangslage vor dem Duell ein?

Klara Bühl: Uns ist allen natürlich bewusst, wie wichtig das Spiel ist. Es ist eine Begegnung von besonderer Bedeutung. Aber klar ist auch, dass wir uns mit einem Sieg in eine hervorragende Ausgangslage bringen könnten. Schon ein Unentschieden würde uns sehr viel bringen. Diesen großen Schritt wollen wir machen. Meiner Meinung nach ist es wichtig, dass wir trotz des Drucks möglichst befreit aufspielen. Wenn wir unsere Leistung auf den Platz bringen können, bin ich sehr zuversichtlich.

DFB.de: Wie schwer ist es, sich in einem so wichtigen Spiel nicht zu viel Druck zu machen?

Bühl: Der Kopf wird eine große Rolle spielen, das ist doch ganz klar. Letztendlich hat jede ihre eigenen Methoden, Rituale und Taktiken, um auch in so einer Situation die Leistung abrufen zu können.

DFB.de: Erwarten Sie auch eine Partie auf Augenhöhe?

Bühl: Ja, das denke ich schon. Ich gehe davon aus, dass ganz viele Kleinigkeiten ausschlaggebend sind und am Ende das Spiel hoffentlich in unsere Richtung entscheiden werden. Viele Faktoren sind beeinflussbar, aber eben nicht alle: Wir brauchen einerseits eine gute Teamleistung und anderseits bestimmt auch das nötige Quäntchen Glück. Wichtig ist aus meiner Sicht, dass wir uns bewusst machen, dass wir nichts verlieren, aber viel gewinnen können.

DFB.de: Haben Sie wirklich nichts zu verlieren? Sie waren zwischenzeitlich schon fünf Zähler vorne, jetzt sind es nur noch zwei Punkte.

Bühl: Natürlich kann man immer sagen, dass wir eine noch bessere Ausgangslage haben könnten. Aber letztendlich ist das nicht der Fall und wir müssen die Gegebenheiten akzeptieren und sie annehmen. Wir müssen einen Punkt holen oder noch besser: Wir müssen gewinnen. Das ist unser Ziel.

DFB.de: Wie schätzen Sie den VfL Wolfsburg ein in der aktuellen Situation?

Bühl: Über die Stärken des VfL Wolfsburg brauchen wir nicht lange zu sprechen. Sie sind in jedem Jahr mit einer super Truppe am Start. In den entscheidenden Momenten waren sie in der jüngeren Vergangenheit fast immer auf den Punkt da. Wenn es drauf ankommt, können sie ihre Leistung abrufen. Das macht sie so extrem gefährlich. Aber das wissen wir und wir sind darauf eingestellt.

DFB.de: Ist diese Begegnung eines der ganz großen Duelle, auf die man eine Saison lang hinarbeitet?

Bühl: Wir arbeiten seit dem ersten Spieltag hart für den Erfolg. Wir haben Woche für Woche gezeigt, wozu wir fähig sind und dass wir eine super Mannschaft haben. Wir wollen gemeinsam erfolgreichen Fußball spielen und etwas gewinnen. Darum geht es. Leidenschaft, Mentalität und auch Vorfreude sind aus meiner Sicht wichtige Aspekte. Nur wenn diese Dinge immer vorhanden sind, können wir etwas Großes erreichen. Wenn wir das abrufen können, muss uns erstmal jemand schlagen. So selbstbewusst können wir nach dem bisherigen Saisonverlauf sein.

DFB.de: In 19 Spielen in der Frauen-Bundesliga haben Sie 18 Siege gefeiert und nur eine Niederlage hinnehmen müssen.

Bühl: Wir haben uns diese Bilanz hart erarbeitet. Mit jedem Training haben wir uns weiterentwickelt und als Team Schritt für Schritt nach vorne gemacht. Das wollen wir uns jetzt so kurz vor dem Ziel nicht mehr nehmen lassen. Nun haben wir die Chance, diese Saison zu krönen.

DFB.de: Zuletzt mussten Sie mit dem Ausscheiden in DFB-Pokal und Champions League aber auch Rückschläge hinnehmen. Wie gehen Sie damit um?

Bühl: Im ersten Moment waren wir logischerweise sehr enttäuscht, weil mehr möglich gewesen wäre. Jede Spielerin musste das für sich erstmal verarbeiten. Ich habe mich gefragt, woran es gelegen hat und was wir verbessern können. Nach und nach haben wir dann gemerkt, dass uns Rückschläge stärker machen, wenn wir die richtigen Schlüsse daraus ziehen. Das hat man auch in dieser Woche vor dem Spitzenspiel gemerkt: Jede Einzelne will noch etwas mehr einbringen und mehr aus sich selbst herausholen.

DFB.de: Gibt es nach dieser überragenden Saison noch Dinge, die Sie verbessern können? Oder waren Sie lange am Limit?

Bühl: Es gibt immer Dinge, die man verbessern kann. Auch wir haben noch Luft nach oben. Obwohl wir erst ein Jahr in dieser Konstellation zusammenspielen, sind wir bereits eine eingeschweißte Truppe. Es macht unglaublich viel Spaß, Teil dieses Teams zu sein. Aber die Entwicklung dieser Mannschaft ist noch lange nicht abgeschlossen. Wir können in den kommenden Jahren viel erreichen.

DFB.de: Sie sind erst seit vergangenen Sommer in München. Wie haben Sie den Schritt vom SC Freiburg zum FC Bayern erlebt?

Bühl: Ich bin super aufgenommen worden. Ich bin stolz darauf, für Bayern spielen zu dürfen. Bis jetzt war es einfach eine geniale Zeit. Wegen dieser großen Spiele und der Möglichkeit, um Titel mitspielen zu können, bin ich hierher gewechselt. Ich kann auch für meine persönliche Entwicklung sehr viel mitnehmen.

DFB.de: Haben Sie damit gerechnet, direkt im ersten Jahr so viel Spielzeit zu bekommen?

Bühl: Ich wusste natürlich, dass die Konkurrenz stark ist. Umso mehr freue ich mich darüber, dass ich viel Spielzeit bekommen habe bis jetzt. Ich hoffe, dass ich der Mannschaft mit meinen Leistungen helfen konnte.

[sw]