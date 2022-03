Bühl lässt Bayern fürs Rückspiel hoffen

Die Frauen des FC Bayern München haben bei ihrem "Meilenstein" in der Allianz Arena einen Dämpfer hinnehmen müssen. Die deutschen Meisterinnen unterlagen im Viertelfinalhinspiel der Champions League gegen Paris St. Germain mit 1:2 (0:1). Die dritte Teilnahme am Halbfinale nach 2019 und 2021 wird vor dem Rückspiel im Pariser Prinzenpark am kommenden Mittwoch (ab 21 Uhr, live bei DAZN) schwierig.

Vor der Heim-Rekordkulisse von 13.000 Fans - darunter Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg - ging PSG durch Marie-Antoinette Katoto (19.) in Führung. Der Stürmerin gelang auch das 2:0 (71.). Nationalspielerin Klara Bühl verkürzte per Freistoß (84.).

[sid/bt]