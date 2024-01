Bühl erzielt Frauen-Nationalmannschaftstor des Jahres

19 Minuten sind gespielt im eminent wichtigen zweiten Spiel der Nations League gegen Island. Die Frauen-Nationalmannschaft hat das Auftaktduell in Dänemark verloren und muss gegen die Nordeuropäerinnen in Bochum gewinnen, um ihre Chance auf Olympia 2024 zu wahren. Dann kommt der Auftritt von Klara Bühl: Die Angreiferin des FC Bayern München zieht von links in die Mitte und schweißt den Ball humorlos aus 17 Metern ins kurze Eck. Der Weg zum 4:0-Heimsieg ist bereitet.

Für die teilnehmenden Fans am Voting des Fan Club Nationalmannschaft war es eine klare Sache: Bühls Treffer ist das Nationalmannschaftstor des Jahres 2023. 37,9 Prozent der knapp 3200 abgegebenen Stimmen entfielen auf die 24-Jährige.

Bühl hinter Popp auch Dritte

Die zweitmeisten Stimmen erhielt Spielführerin Alexandra Popp. 26,2 Prozent der Fans votierten für ihren Führungstreffer beim 3:0-Heimsieg im Nations-League-Rückspiel gegen Dänemark. Platz drei ging ebenfalls an Bühl (22,6 Prozent) und ihren Treffer zum 4:0-Endstand gegen die Isländerinnen.

Der Fan Club Nationalmannschaft und DFB.de bedanken sich bei allen Teilnehmenden fürs Mitmachen!

[dfb]