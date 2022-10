Bubis Fan Club-Treffen: Rekordsumme für den guten Zweck

Am vergangenen Samstag wurde bei Bubis traditionsreichen Fan Club-Treffen im Weingut Wissing in Gleiszellen wieder gemeinsam diskutiert, gefachsimpelt und gelacht. Mehr als 130 Gäste waren der Einladung unseres Fan Club-Betreuers gefolgt, um bis spät in die Nacht bei Essen und Trinken ausgelassen zu feiern. "Sogar aus Norwegen und der Schweiz waren Gäste für unser Sektionstreffen in die Pfalz gereist", sagt Bubi begeistert.

Großes Highlight des Abends war die Tombola, bei der es attraktive Preise zu gewinnen gab. Der Hauptpreis war ein Gutschein für ein Auswärtsspiel unserer Nationalmannschaft. Insgesamt wurde durch die Verlosung eine Rekordsumme von rund 1700 Euro für den guten Zweck eingenommen. "Wir sind absolut begeistert, dass so viel Geld für das Kinder- und Jugenddorf Maria Regina in Silz zusammengekommen ist", sagt der Fan Club-Betreuer und freut sich.

Mit Ex-Bundesliga- und Nationalspieler Marco Haber war auch ein prominenter Gast beim Sektionstreffen vor Ort. Gemeinsam mit den anwesenden Fans fachsimpelte er über verschiedenste Fußballthemen wie die kommende Weltmeisterschaft. Der Gastgeber sagt zufrieden: "Es war wie immer ein sehr schönes Treffen. Ich freue mich jetzt schon aufs nächste Jahr."