Bubis Fan-Club-Treffen: 1500 Euro für den guten Zweck

Endlich wieder gemeinsam lachen, tanzen und feiern. Am vergangenen Sonntag war es soweit: Fan-Club-Betreuer Hans-Joachim "Bubi" Toews lud zum traditionsreichen Sektionstreffen ins Weingut Wissing in Gleiszellen ein. Mehr als 200 Gäste folgten Bubis Einladung, um bei ausgelassener Stimmung bis spät in die Nacht zu feiern. "Die Stimmung war super, so viele Gäste hatten wir noch nie", sagt der sichtlich erfreute Bubi über den großen Andrang. Im vergangenen Jahr konnte das Treffen pandemiebedingt nicht stattfinden.

Großes Highlight des Abends war die Tombola, bei der es attraktive Preise zu gewinnen gab. Der Hauptpreis war ein 500-Euro-Reisegutschein. Insgesamt wurden durch die Verlosung mehr als 1500 Euro für den guten Zweck eingenommen. "Es ist großartig, dass so viel Geld für das Kinder- und Jugenddorf Maria Regina in Silz zusammengekommen ist", bedankt sich Bubi bei allen Gästen.

Wie bei Bubis Feiern üblich, waren auch wieder prominente Gäste vor Ort. Fritz Fuchs, Rainer Keßler und Marco Haber fachsimpelten gemeinsam mit den anwesenden Fans über die verschiedensten Fußball-Themen. Für die musikalische Begleitung bis in die frühen Morgenstunden sorgte DJ Wiegele. Der Gastgeber sagt begeistert: "Es war fantastisch, nach so langer Zeit mal wieder gemeinsam zu feiern. Ich freue mich jetzt schon aufs nächste Jahr."

