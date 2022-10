Bubi lädt zum Fan-Club-Treffen in Gleiszellen ein

Am 22. Oktober ist es wieder soweit: Unser Fan-Club-Betreuer Hans-Joachim "Bubi" Toews lädt zur neusten Auflage seines traditionsreichen Sektionstreffens ein. Ab 18 Uhr wird im Weingut Wissing in Gleiszellen bei Landau in der Pfalz gemeinsam gefeiert und gelacht. Geplant ist ein gemütlicher Abend bei Essen und Trinken, zu dem jeder Gast herzlich willkommen ist. Der Eintritt zum Fan-Club-Treffen ist kostenlos.

Wie bereits bei den vorherigen Auflagen wird es auch in diesem Jahr eine große Tombola für den guten Zweck geben. "Die Erlöse werden zugunsten des Kinder- und Jugenddorfes Maria Regina in Silz gespendet", so Bubi. Zu gewinnen gibt es zahlreiche attraktive Preise wie ein neues Heimtrikot unserer Nationalmannschaften oder eine Reise zu einem Länderspiel.

Marco Haber als prominenter Gast

Mit Marco Haber wird auch eine prominente Persönlichkeit beim Sektionstreffen in Gleiszellen vorbeischauen. Der ehemalige Bundesliga- und Nationalspieler wird gemeinsam mit den Gästen über Fußballthemen wie die Weltmeisterschaft in Katar diskutieren.

Wer beim Fan-Club-Treffen dabei sein möchte, kann sich vorher per Mail bei hans-joachim.toews@fanclub-betreuer.de oder via Telefon unter der 0175/4338958 melden. Auch für Schlafmöglichkeiten in der Umgebung sei gesorgt. "Aber wartet nicht zu lange, es gibt nur eine begrenzte Anzahl von Zimmern", hält Bubi fest.