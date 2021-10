"Bubi" lädt zum Fan Club-Treffen in Gleiszellen ein

Nachdem das traditionsreiche Sektionstreffen von Fan Club-Betreuer Hans-Joachim "Bubi" Toews im letzten Jahr leider ausfallen musste, wird dieses Jahr endlich wieder gemeinsam gefeiert, gegessen und gelacht. Am 31. Oktober (ab 19 Uhr) lädt Bubi ins Weingut Wissing in Gleiszellen bei Landau in der Pfalz ein. Der Eintritt ist kostenlos und willkommen ist jedermann - es gelten die 3G-Regeln. Organisator "Bubi" rechnet mit ungefähr 200 Gästen.

Auch dieses Mal wird es wieder eine große Tombola für den guten Zweck geben. "Die Erlöse gehen zu 100 Prozent an das Kinder- und Jugenddorf Maria Regina in Silz", verspricht Bubi. Zu den hochkarätigen Preisen gehören eine Reise zu einem Länderspiel, VIP-Karten für ein Fußballspiel und ein handsigniertes Trikot der deutschen Nationalmannschaft.

Prominente Gäste freuen sich auf eure Fragen

Für das leibliche Wohl wird bestens gesorgt. Vom Pfälzer Rebknorzenspieß über Flammkuchen bis zur klassischen Bratwurst. Auch Vegetarier und Veganer kommen auf ihre Kosten. "Es ist für jeden was dabei", garantiert "Bubi".

Auf der Gästeliste haben sich schon prominente Persönlichkeiten wie Ronnie Hellström, ehemaliger Torhüter des 1. FC Kaiserslautern, oder Fritz Fuchs, Ex-Profi und Aufsichtsratsmitglied der "Roten Teufel", eingetragen. Weitere Prominenz soll folgen. Für die musikalische Begleitung bis spät in die Nacht sorgt DJ Wiegele.

Wer beim Fan Club-Treffen dabei sein möchte, soll sich bitte vorher per Mail bei hans-joachim.toews@fanclub-betreuer.de oder via Telefon bei der 0175/4338958 melden. Der Pfälzer vermittelt auch gerne Schlafmöglichkeiten in umliegenden Hotels. Beim Gastgeber steigt bereits die Vorfreude: "Es wird großartig, nach so langer Zeit wieder alte Bekannte zu sehen. Aber auch neue Gesichter sind immer willkommen und machen jedes Treffen einzigartig."

[jh]