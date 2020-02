Brych: Rekordeinsatz in Champions League

57 Schiedsrichtereinsätze in der Champions League: Das ist alleiniger Rekord in der Geschichte der Königsklasse. Heute (ab 21 Uhr, live bei DAZN) stellt FIFA-Referee Dr. Felix Brych diese Bestmarke auf, er leitet das Achtelfinalhinspiel zwischen dem SSC Neapel und FC Barcelona.

In dieser Saison ist es der bereits vierte Einsatz des Münchner Unparteiischen in diesem Wettbewerb, mit Blick auf seine Gesamtbilanz stellt Brych heute Abend mit seiner 57. Spielleitung in der Königsklasse einen neuen Rekord auf. Die bisherige Bestmarke liegt bei 56 Einsätzen, diese erreichte neben ihm bisher nur der ehemalige dänische FIFA-Schiedsrichter Kim Milton Nielsen.

Fröhlich: "Felix kann stolz sein"

Lutz Michael Fröhlich, Sportlicher Leiter der Elite-Schiedsrichter, sagt: "57 Spiele in der Champions League zu leiten, das ist eine ganz außergewöhnliche Leistung, als Momentum ein Rekord! Darauf kann Felix zurecht stolz sein. Eine großartige Karriere. Besonders hervorzuheben ist dabei das Champions-League-Finale 2017 in Wales und das konzentrierte Weiterarbeiten danach. Eine absolut professionelle Einstellung, das verdient höchste Anerkennung."

Zu seinem Premiereneinsatz in der Königsklasse kam Felix Brych am 1. Oktober 2008 bei der Begegnung FC Liverpool gegen PSV Eindhoven. Eine ganz besondere Auszeichnung seiner dann folgenden Leistungen erfuhr Brych acht Spielzeiten später in der Saison 2016/2017 mit der Nominierung für das Endspiel der Champions League zwischen Juventus Turin und Real Madrid, das er in Cardiff leiten durfte. Damals, im Finale 2017, wie heute in Neapel wird Felix Brych von seinen beiden Assistenten Mark Borsch aus Mönchengladbach und Stefan Lupp aus Zossen unterstützt. Borsch stand sogar schon 2008 an der Seitenlinie und assistierte Brych bei seinem Debüt an der Anfield Road.