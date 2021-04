Brych pfeift Paris gegen Manchester City

FIFA-Schiedsrichter Dr. Felix Brych aus München leitet heute (ab 21 Uhr, live bei Sky) das Halbfinale der Champions League zwischen Paris Saint-Germain und Manchester City. An den Seitenlinien wird er dabei von Mark Borsch aus Mönchengladbach und Stefan Lupp aus Zossen unterstützt. Vierter Offizieller ist Daniel Siebert aus Berlin. Als Video-Assistent fungiert Marco Fritz aus Korb, ihm zur Seite steht Bastian Dankert als Assistent des Video-Assistenten.

In dieser Saison ist es bereits der achte Einsatz von Dr. Felix Brych in diesem Wettbewerb. Zuletzt war er mit seinen Assistenten Borsch und Lupp beim Hinspiel im Viertelfinale zwischen Real Madrid und dem FC Liverpool im Einsatz. Der Münchner Unparteiische bestreitet mit dem heutigen Champions-League-Spiel seine insgesamt 79. Spielleitung in der Königsklasse. Bislang verbucht Brych 61 Einsätze in der Gruppen- und K.o.-Phase sowie 17 Qualifikations- beziehungsweise Play-off-Spiele. Damit ist Brych alleiniger Rekordhalter in der Champions League.

[sal]