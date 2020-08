Pfeift Turin gegen Lyon in der Champions League: FIFA-Schiedsrichter Felix Zwayer

Brych pfeift ManCity gegen Real

FIFA-Schiedsrichter Dr. Felix Brych leitet am Freitag (ab 21 Uhr, live auf Sky) das Rückspiel des Achtelfinales in der Champions League zwischen Manchester City und Real Madrid (2:1 im Hinspiel). Ihm assistieren an den Seitenlinien Mark Borsch (Mönchengladbach) und Stefan Lupp (Zossen). Vierter Offizieller ist Daniel Siebert aus Berlin, als Video-Assistent wurde Bastian Dankert aus Rostock angesetzt.

Ebenfalls auf internationaler Ebene im Einsatz ist FIFA-Referee Felix Zwayer. Der Berliner leitet am Freitag (ab 21 Uhr, live auf Sky und bei DAZN) in der Champions League das Rückspiel des Achtelfinales zwischen Juventus Turin und Olympique Lyon (0:1 im Hinspiel). Seine Assistenten sind Thorsten Schiffner aus Konstanz und Marco Achmüller aus Bad Füssing, Video-Assistent ist Christian Dingert aus Lebecksmühle.

