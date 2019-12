Pfeift in Dublin das entscheidende Spiel in Gruppe D: FIFA-Schiedsrichter Felix Brych

Brych pfeift Irland gegen Dänemark

FIFA-Schiedsrichter Dr. Felix Brych aus München leitet am Montag (ab 20.45 Uhr, live auf DAZN) in Dublin das EM-Qualifikationsspiel zwischen Irland und Dänemark. Im entscheidenden Spiel der Gruppe D assistieren an den Seitenlinien Mark Borsch aus Mönchengladbach und Stefan Lupp aus Zossen. Vierter Offizieller ist Marco Fritz aus Korb.

Zudem wird FIFA-Schiedsrichter Daniel Siebert aus Berlin am Dienstag (ab 20.45 Uhr, live auf DAZN) in Warschau im Einsatz sein. Der 35-Jährige pfeift das EM-Qualifikationsspiel zwischen Polen und Slowenien. Unterstützt wird er dabei von seinen Assistenten Jan Seidel aus Oberkrämer und Marco Achmüller aus Bad Füssing. Vierter Offizieller ist Christian Dingert aus Lebecksmühle.

[dfb]