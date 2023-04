Gibt in seinem Buch exklusive Einblicke hinter die Kulissen des Profifußballs: Brych

Brych-Buch "Aus kurzer Distanz": 10 signierte Exemplare gewinnen

Dr. Felix Brych zählt zu den erfolgreichsten Unparteiischen aller Zeiten. In seinem Buch "Aus kurzer Distanz", das am heutigen Donnerstag erschienen ist, gibt der DFB-Schiedsrichter exklusive Einblicke hinter die Kulissen des Profifußballs und in seine Gedanken.

"Unsichtbar im Rampenlicht", so lautet die Überschrift auf der Rückseite des Buches. Es geht um Brychs "Erfolgsprinzipien als Weltschiedsrichter", um Rückschläge und schwierige Phasen, aber auch um große Partien und außergewöhnliche Erlebnisse. Gemeinsam mit Sven Haist berichtet der 47 Jahre alte Referee sehr persönlich über intensive Spielvorbereitungen sowie seinen Perfektionsanspruch - und er erzählt vom emotionalen Druck, mit dem er umgehen muss.

Der fünfmalige DFB-Schiedsrichter des Jahres schildert eindrücklich, wie kontrastreich seine bisherige Karriere verlief: Höhen und Tiefen, Siege und Niederlagen haben Felix Brychs Laufbahn geprägt. Welche Rolle Starspieler in seinen Spielleitungen haben, wie wichtig die Psychologie als Schiedsrichter ist und warum der Münchner vor jedem Anpfiff "Lust auf Stress" hat, erfahren die Leser auf den gut 256 Seiten des Buches.

Im Jahr der Schiris verlost der DFB HIER zehn handsignierte Exemplare von "Aus kurzer Distanz".

